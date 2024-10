Robotka ztroskotá na ostrově a vychová house. DreamWorks slaví výročí novým filmem

Několik let ležela na policích filmového studia DreamWorks dětská kniha spisovatele Petera Browna o inteligentní robotce, která ztroskotá na pustém ostrově. Firma na příběh koupila práva, nevěděla si s ním ale rady – dokud jej nevzal do ruky Chris Sanders.

Režisér populárních animovaných snímků Lilo & Stitch nebo Jak vycvičit draka se rozhodl vyhnout úvodním vysvětlivkám či dialogům, ignorovat zavedené postupy a vrhnout diváky rovnou do děje. Také zvolil netradiční výtvarný styl, kombinující ruční ilustraci s počítačovou animací.

"Když jsem svou vizi předestřel studiu, řekli, že přesně kvůli něčemu takovému práva na tu knihu koupili. Že chtějí udělat film, který bude jiný," vypráví Chris Sanders v rozhovoru pro agenturu AP. "To je jednou z předností DreamWorks. Jsou ochotni zkoušet něco nového. A slovo dodrželi," dodává.

Teď se odvážné rozhodnutí vyplácí. Snímek nazvaný Rozzum v divočině, který od minulého čtvrtka promítají také česká kina, za první víkend v USA a Kanadě ovládl tabulku návštěvnosti. Překonal očekávání, když utržil 35 milionů dolarů, a sklízí pozitivní reakce. Například na webu Rottentomatoes.com má skóre od diváků i kritiků 98 procent.

Podle odborníka na filmový trh Paula Dergarabediana z analytické společnosti Comscore by se novince mohlo podařit zopakovat nepravděpodobný úspěch loňského animovaného snímku Mezi živly od studia Pixar. Ten sice za první víkend v USA a Kanadě utržil jen 30 milionů dolarů, což bylo vzhledem k vysokému rozpočtu extrémní zklamání, pak ale navzdory všem očekáváním udržel výkon mnoho následujících týdnů a nakonec nasbíral téměř půl miliardy dolarů. "Je možné, že Rozzum v divočině projeví podobnou výdrž," říká analytik.

Ve filmu robotka zkonstruovaná k tomu, aby plnila úkoly zadávané lidmi, ztroskotá na pustém ostrově. Zkouší nabídnout své služby různým zvířatům, až se stane adoptivní matkou osiřelého housete a nachází smysl v jeho výchově. Mezitím ji ale hledají její výrobci, kterým stroj chybí. A své adoptivní ptačí mládě musí protagonistka stihnout připravit na odlet do teplých krajin dřív, než přijde zima.

Podle agentury AP už se o snímku, jehož hrdinku v angličtině namluvila známá herečka Lupita Nyong’o, mluví jako o možném kandidátovi na Oscara. "Ten příběh je nadčasovaný a mně se hrozně líbí základní premisa, že laskavost může být cestou, jak přežít, a že stroj někdy musí jít nad rámec toho, k čemu je naprogramovaný," říká Lupita Nyong’o.

Režisér Chris Sanders vyzdvihuje vizuální stránku filmu. Podle něj by v této podobě před dvaceti lety nemohl vzniknout. "Každý centimetr toho, co vidíte na plátně, každý povrch, šutr, každou květinu namaloval člověk," zdůrazňuje čtyřiašedesátiletý tvůrce.

"Když jsem v oboru začínal, všechno se kreslilo ručně. Pak přišly počítače a díky nim začalo být možné dělat divy, ale zároveň jsme přišli o trochu toho kouzla z ruční práce. Teď dokážeme oba postupy skloubit a vzít si z každého to nejlepší," pochvaluje si.

Podle něj si i kolegové tento filmový svět oblíbili. "Většinou je to tak, že i když na něčem lidi dělají rádi, po třech čtyřech letech mají dost a už se těší na jiný projekt. Tady se do toho všichni zamilovali a vlastně nikdo nechtěl, aby to skončilo," tvrdí režisér.

Firma zatím neoznámila případné pokračování. Knižní předloha od pětačtyřicetiletého amerického spisovatele a ilustrátora Petera Browna, kterou v českém překladu Olgy Bártové roku 2019 vydalo nakladatelství Mladá fronta, má nicméně tři díly. Režisér už avizoval, že v případě zájmu rád natočí i druhý film.

Adaptace Rozzumu v divočině měla premiéru v době, kdy studio DreamWorks slaví 30. výročí. V roce 1994 ho založili bývalý předseda správní rady Walt Disney Studios Jeffrey Katzenberg, oscarový režisér Steven Spielberg a někdejší šéf hudebního vydavatelství David Geffen.

Společnost dosud uvedla 49 celovečerních titulů, které utržily přes 17 miliard dolarů. Z těch nejúspěšnějších, jako byly Shrek, Kung Fu Panda nebo Jak vycvičit draka, se staly zavedené série.

"Každé filmové studio zažije lepší a horší časy, ale mně ságy DreamWorks vždycky oslovovaly," říká Margie Cohn, která je od roku 2019 prezidentkou firmy. "Jejich snímky se nad děti nikdy nepovyšovaly, vždycky byly dělané pro celou rodinu. A cítíte z nich respekt k tradici animovaných filmů," tvrdí.

Podle agentury AP nejen úspěch Rozzumu v divočině potvrzuje, že o žánr je stále zájem. Do desítky nejnavštěvovanějších filmů roku 2024 se dostaly hned tři animované: Kung Fu Panda 4, Já, padouch 4, a především V hlavě 2, které je s celosvětovými tržbami přes 1,6 miliardy dolarů nejúspěšnějším filmem roku.