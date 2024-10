Do jaké míry můžeme ovlivnit svůj život. V Liberci hrají Romea a Julii

Hoch a dívka nezkažení společenskými dogmaty prožívají svou lásku naplno a žijí přítomností, protože vědí, že zítřek už nemusí přijít. Do současnosti chce činohra libereckého Divadla F. X. Šaldy přenést slavné milostné drama Romeo a Julie od Williama Shakespeara.

Premiéru má tento pátek, nejbližší reprízy následují 5. a 11. října. V titulních rolích mladých milenců ze znepřátelených rodů se představí Eva Goldmannová a Daniel Toman.

Příběh o bolestech čiré a upřímné lásky patří k nejhranějším položkám v historii světového divadla, upozorňuje Jiří Janků, dramaturg liberecké scény. Ta uvede Romea a Julii popáté od roku 1945.

Setkání s Shakespearem označuje Janků za dar, jenž trvá už přes 400 let. "A díky novým překladům, které vznikají, je to vždycky velice čerstvé, nové," říká. Pro inscenaci vybrali nejnovější převod do češtiny od Jiřího Joska. "Baví nás právě tou současností, tím současným jazykem, se kterým pracuje," objasňuje dramaturg.

Podle něj je hra nadčasová a Shakespeare v ní mistrně zachycuje hloubku lidských citů, pocitů či konfliktů. "Otázka osudu a možnosti volby je v Romeovi a Julii přítomna od samého začátku. I když je tragický konec nevyhnutelný, oba hrdinové se pokoušejí změnit svůj osud. Tento motiv nachází odezvu v dnešní době, kdy se mnoho lidí ptá, do jaké míry můžeme ovlivnit svůj život v rámci globálních krizí," uvádí Janků.

Inscenaci režírovala vedoucí činohry Kateřina Dušková. Podle ní je příběh aktuální i tématem generační propasti mezi mladými protagonisty a jejich rodiči. "Romeo a Julie chtějí jít vlastní cestou, ale čelí tlaku očekávání svých rodin," poznamenává. "Jejich příběh zrcadlí touhu po svobodě rozhodování, vypráví o nalezení vlastní identity v prostředí, které se je snaží formovat podle starých pravidel," uzavírá režisérka.