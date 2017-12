Film Prezident Tonda Blaník jde do kin hned po volbách. Režisér má připravené různé finální verze

AKTUALIZOVÁNO 21. 12. 2017

Film Prezident Blaník s Markem Danielem v hlavní roli vstoupí do kin 1. února 2018, tedy necelý týden po druhém kole reálných prezidentských voleb. Filmaři tak musí být připraveni na různé varianty výsledku, aby se pár dnů po oznámení jména prezidenta dostala do kin verze zachycující aktuální výsledek.

Film režiséra Marka Najbrta Prezident Blaník, který vychází z humoru a politické satiry seriálu Kancelář Blaník, je připravený na vše. I na výsledky reálných prezidentských voleb, jejichž druhé kolo se koná na konci ledna.

"Budeme mít připravené různé varianty konce filmu a po vyhlášení výsledku prezidentské volby pošleme do kin tu aktuální verzi. Je to časově velmi náročný postup, ale na to jsme po čtyřech letech natáčení seriálu Kancelář Blaník zvyklí," říká producent filmu Prezident Blaník Milan Kuchynka.

Celovečerní film sice navazuje na kultovní internetový seriál, kteří diváci znají z internetu, ale rozdíl oproti seriálu je v tom, že tvůrci neřeší jednu konkrétní kauzu, ale sledují kontinuální příběh kandidatury Tondy Blaníka na prezidenta a jeho následné vypořádání se s neúspěchem.

Nahlíží také do soukromí postav a celý děj je více zapojený do skutečných událostí na politické scéně. Doposud se natáčelo například na debatách prezidentských kandidátů, oslavách 17. listopadu, ve zpravodajství České televize a nemalou roli hrají již tradičně státní budovy, například parlament, úřad vlády či Pražský hrad.

Ve filmu se tak objeví například moderátor Jakub Železný, právník Tomáš Sokol, ekonom Tomáš Sedláček, Ladislav Špaček nebo zpěvák Tomáš Klus.

Vedle hlavního hrdiny Tondy Blaníka ve filmu hrají v rolích jeho asistentů seriálové postavy Halka Třešňáková (jako Lenka) a Michal Dalecký (jako Žížala).