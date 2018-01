Malý člověk, ale velký herec, vzpomínají na Mariána Labudu kolegové

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Ve věku 73 let dnes v bratislavské nemocnici zemřel slovenský herec Marián Labuda. Lékařům se ho nepodařilo oživit po kolapsu při nastupování do auta. Labuda mimo jiné zazářil rolí mlčenlivého řidiče pana Pávka ve filmu Vesničko má středisková. Tu Česká televize 5. ledna zařazuje mimořádně od 20:00 do vysílání.

Jako na malého muže, ale velkého herce bude vzpomínat český režisér Jiří Strach na Mariána Labudu, jenž zemřel v pátek 5.ledna. V pokračování jeho pohádky Anděl Páně měl oblíbený československý a slovenský herec malou roli cukráře. Jeho postava v závěru filmu dostala klíče od Očistce. "Ale protože je to nebeský univerzál, tak si s ním může otevřít celé nebe," řekl Strach. Také další kolegové na něj vzpomínají jako na džentlmena a vyzdvihují jeho smysl pro humor. "Jsem moc rád, že jsem ho v Anděli Páně měl, že jsem se téhle legendy ještě mohl dotknout," uvedl Strach. Podle něj prožil Labuda naplněný život. "Tolik toho odehrál, úžasné role a jaký dokázal být při tom ještě laskavý, kolegiální, přátelský, jak se k nám mladším choval naprosto nepovýšeně....to jsou setkání, na které člověk vzpomíná celý život," řekl Strach. Labuda byl podle něj jeden z těch, kdo předávají své řemeslo dál. "Malý vzrůstem, ale jeden z největších herců, které jsme v Československu měli. S velkým obdivem a láskou bude na Labudu vzpomínat herečka Zlata Adamovská. Léta s ním účinkovala v komedii Krejčovský salon, kterou v roce 2004 uvedlo pražské Divadlo na Vinohradech. "Byl neuvěřitelně zábavný a milý, neuvěřitelný džentlmen. Každá zkouška byla moc fajn. Když tam byl on, byla vždycky taková načechraná, abych pravdu řekla. Po představení jsem ho vozila do hotelu a mohli jsme si popovídat. Rád chodil i na představení, ve kterých jsem hrála sama," řekla Adamovská. Herec Oldřich Vlach byl jedním z těch, kteří se vedle "malého herce s velkým srdcem", jak ho označil režisér Jiří Menzel, před více než 30 lety objevili v jeho úspěšné komedii Vesničko má středisková. "Báječně se mi s ním hrálo, protože měl ohromný smysl pro humor. Byl to jeden z věrných Slováků, kterého rozpad federace velmi mrzel," řekl Vlach. Potkal se s ním pak i při jeho hostování na Vinohradech. "Byl ohromně inspirativní a přinášel spoustu nápadů. Akorát mě mrzelo, že byl neukázněný, protože měl cukrovku a v podstatě na to kašlal. Byl to ale bezvadný kolega," dodal. Také režisér Václav Vorlíček si Labudy nesmírně vážil, stylem humoru ho přirovnal k Jiřímu Sovákovi či Vladimíru Menšíkovi. "Dovedl si vymyslet do dialogu zvláštní pohyb nebo čin, kterým dokázal v publiku vyvolat smích. A to je vždy k dobru," uvedl Vorlíček. S Labudou počítal do svého připravovaného filmu Zlatovláska, na který stále shání peníze. Podle něj byl Labuda báječný jako kamarád, jako herec i jako člověk. Marián Labuda podle informací slovenských médií zkolaboval při nastupování do auta. Herec chtěl vozem vyjet z garáže, když do něj však nastupoval, ztratil vědomí. Labudova manželka okamžitě zavolala záchranku. Na pomoc jí přispěchal kolemjdoucí muž, který za asistence operátora záchranné služby začal umělce, jenž dlouhodobě trpěl cukrovkou, oživovat. V oživování ho pak vystřídali záchranáři, ale neúspěšně. Po Labudovi kromě manželky Viery, bývalé baletky, zůstali dva dospělí synové. Anděl Páně, Obsluhoval jsem anglického krále… Labuda se narodil ve středoslovenské obci Hontianske Nemce v roce 1944. V Bratislavě vystudoval Vysokou školu múzických umění. Hrál ve Slovenském národním divadle, od roku 1967 pak v Divadle Na korze a pak na Nové scéně. Spolupracoval i českými scénami. Slovenský Denník N připomíná, že Labudu proslavila zejména role Tisa ve stejnojmenném dramatu Rastislava Balleka pro bratislavské Divadlo Aréna, kterou letos autoři vrátili na program v hlavní roli s Mariánem Labudou mladším. Marián Labuda v roli pana Pávka ve Vesničce mé střediskové. Parťáka mu dělal János Bán. | Foto: Česká televize Před kamerou se Labuda začal objevovat v polovině 60. let. První filmové zkušenosti získal pod vedením slovenského režiséra Petera Solana, s nímž natočil psychologický snímek Kým sa skončí táto noc (1965). Svůj první český film Labuda natočil v roce 1980, kdy si v komedii Buldoci a třešně Juraje Herze zahrál mafiána Dona Carmella. Tuzemští diváci si Labudu pamatují zejména v roli mlčenlivého řidiče dodávky Pávka z filmu Vesničko má středisková z roku 1985. Odešel československý herec Marián Labuda, mimo jiné nazapomenutelný řidič Pávek a král Ubu. Bude nám chybět. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) January 5, 2018 Zapovězeny mu zůstaly role romantiků a milovníků, jak sám říkal, chyběly mu vizuální předpoklady. Do deseti let byl prý štíhlý jako proutek, pak ale onemocněl revmatickou horečkou. "Absolvoval jsem léčení injekcemi pendeponu a právě po něm se ze mne stal soudek," vysvětloval s tím, že i veškerý pohyb mu byl v dětství zakázán. Jeho filmografie přesto čítá přes 200 položek, hrál také ve snímku Dobří holubi se vracejí, Akumulátor 1, Král Ubu, kde se objevil po boku Lucie Bílé, Lotrando a Zubejda, Obsluhoval jsem anglického krále, Roming či Anděl Páně 2. Účastnil se i seriálů Vyprávěj nebo Ordinace v růžové zahradě. Marián Labuda jako Král Ubu | Foto: Bonton Marián Labuda v Záhradě | Foto: Magixbox V roce 1996 získal Českého lva za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli za film slovenského režiséra Martina Šulíka Záhrada. V roce 2005 pak obdržel nejvyšší slovenské vyznamenání Pribinův kříž, o čtyři roky později byl oceněn Cenou Karla Čapka za rozvoj česko-slovenských vztahů. "Přiznávám bez mučení, že jsem si nedokázal představit, že bychom se mohli rozdělit," řekl Labuda k 25. výročí rozdělení Československa. Labuda: Jsem rozený baron kapitalista číst článek "Ale teď je to docela dobré, protože se nemáme na koho vymlouvat. Ani na Čechy, na Prahu, ani na Moskvu a na Rusy, ale odhalili jsme se teď v plné kráse," uvedl v rozhovoru pro slovenskou televizi Markíza před vánočními svátky. "Když je člověk nucený spoléhat se sám na sebe, musí zvládnout i horší věci. Myslím, že pomaličku to zvládáme a zvládneme to ještě lépe, až si přestaneme závidět," dodal na adresu čtvrtstoletí samostatnosti. Marián Labuda se však musel vyrovnávat s vážnějšími trabli, než je závist. V listopadu 2005 na 156. kilometru dálnice D1 u Velké Bíteše na Žďársku srazil dvě ženy, které po předchozí nehodě svého auta zůstaly stát u středových svodidel. Obě zahynuly. Smudná správa přižla ze zemňěďělztví... pic.twitter.com/Hvbi1nw84H — OPRÁSKI S HISTORJE (@historje) January 5, 2018 Labuda byl odsouzený k podmíněnému desetiměsíčnímu trestu se zkušební dobou 30 měsíců. Soud mu navíc zakázal 2,5 roku řídit motorová vozidla.

autoři: Kultura, ČTK | před 5 hodinami

Související

Hlavní zprávy