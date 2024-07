Recenze: Služebník rock'n'rollu. Lennyho Kravitze na Colours poslouchal i prezident

Chci odsud utéct, chci odsud odletět, zpívá Lenny Kravitz v jednom ze svých největších hitů. Eskapistická skladba Fly Away, kterou hudebník částečně bahamského původu složil na tomto karibském ostrově, popisuje podobný útěk z reality, kvůli němuž lidé chodí na koncerty nebo festivaly. Tento pátek mnozí díky Kravitzovi zamířili na ostravské Colours.

Šedesátiletý americký kytarista a zpěvák tu odehrál svůj sice už osmý, ale suverénně největší koncert v Česku. Sázka na rockovou hvězdu první kategorie se pořadatelům vyplatila, podle agentury ČTK dorazilo 50 tisíc lidí, což 21. ročník akce řadí k historicky nejnavštěvovanějším. Protože na letošních Colours dále vystoupili Tom Morello nebo Gary Clark Jr, byl také neobyčejně rockový.

Cenou za pozvání Kravitze se stal trochu slabší program třetího dne - přičemž třeba výteční maročtí Widad Mjama a Khalil Epi, objev loňského veletrhu Womex, začali na menší scéně až v jednu ráno, a tak zdaleka neměli plno. Lenny Kravitz do Ostravy přijel, přestože v pátek ráno globální výpadek IT systémů paralyzoval několik evropských letišť a na festival se včas nedostala zpěvačka Sevdaliza, kterou posluchači uslyší až v sobotu. Američan ale další dny koncertuje v Polsku, a tak se do Česka dopravil odtamtud autobusem. Jeho koncert z tribuny sledoval i prezident Petr Pavel.

Téměř dvouhodinová show odstartovala asi s desetiminutovým zpožděním, zato energicky. Na pódium zahalené kouřem přišel Lenny Kravitz v černých brýlích, s dready až pod ramena, piercingem v nose, zlatým řetězem na krku a náušnicí, v botách na vysokém podpatku s leopardím vzorem a kožené bundě, kterou na přídavky odhodil, aby odhalil síťované tričko. Se sedmičlennou kapelou, později rozšířenou o tříčlennou dechovou sekci, začal hitem Are You Gonna Go My Way.

Skladba o šíření lásky napsaná z pohledu Ježíše Krista vznikla roku 1993, kdy někdejší předskokan Toma Pettyho nebo Davida Bowieho definitivně vystřelil k celosvětové slávě. Právě tehdy Kravitz zkonsolidoval svůj zvuk do podoby, již se s drobnými odchylkami drží doteď. Hraje v podstatě pop-music, byť vycházející z rocku nebo funku 60. a 70. let minulého století. Bylo to retro, už když s tím začal, a je to retro dnes, zužitkovávající odkaz kapel jako Led Zeppelin nebo Earth, Wind & Fire, a především dvou asi největších Kravitzových vzorů: kytaristů Jimiho Hendrixe či Prince. Ti ale na rozdíl od něj byli i velcí inovátoři, stylotvorní hráči.

Dvě basy v jedné skladbě

Lenny Kravitz je především výtečný muzikant, opravdu Minister of Rock ’n Roll, jak zní název druhé skladby ostravského koncertu, tedy v tomto slova smyslu prostředník, služebník, nástroj pomyslné vyšší hudební vůle. Slušný zpěvák s charakteristickou barvou barytonového hlasu a talentovaný instrumentalista, který na své desky sám natáčí kytary, basy, klávesy i bicí. V Ostravě to připomíná hned zkraje večera, kdy během jedné skladby vystřídá dvě baskytary. Na každou hraje jinou technikou.

Syn ukrajinského židovského producenta a původem bahamské herečky, který chodil na střední školu v Beverly Hills podobnou té z populárního televizního seriálu, byl na vrcholu slávy okolo přelomu tisíciletí. Čtyřikrát za sebou získal Grammy pro nejlepší mužský rockový vokální výkon.

Od té doby se hudebně moc nevyvíjí a do hitparád neproniknul již čtvrt století. Přesto si díky charismatu a energickým show udržuje solidní pozici v zábavním průmyslu. Jako i módní celebrita a někdejší partner hereček Lisy Bonet, Vanessy Paradis či Nicole Kidman stále zajímá bulvár. Nedávno vzbudil pozornost výrokem, že už devět let neměl vztah a žije v celibátu. Znovu zaujal videoklipem, v němž šedesátiletý Američan v obdivuhodné fyzické kondici účinkuje zcela nahý. "Najal jsem mladou ukrajinskou režisérku. Řekla, že se štábem přijedou ke mně domů a natočí, jak vstávám z postele a rozhrnuji záclony. Přišlo mi to trochu nudné, ale proč ne. Tak přijeli a než začnou točit, režisérka povídá: ale v té posteli budeš spát nahý, jo?" vyprávěl. Skladba, kterou hraje také na Colours, má legrační název TK421. Prý odkazuje k vojákovi impéria z filmových Hvězdných válek, podle textu je to ale prostě jenom metafora pro Kravitzovo přirození.

Hudebník na Colours hraje ukázkový průřez kariérou od 90. let minulého století po letošní album Blue Electric Light. Jednou dvakrát poděkuje, "že tu dnes můžeme společně oslavit život a využít této příležitosti k dalšímu osobnímu růstu", ale na Kravitze se nechodí ani kvůli proslovům, ani textům písní. Důležité je, že mu to pořád hraje a zpívá. A to i falzetem, jak dokazuje v It Ain’t Over Till It’s Over - songu, jímž si začátkem 90. let snažil udobřit manželku Lisu Bonet, se kterou vychoval dceru, dnes populární herečku Zoë Kravitz.

Přestože výbavu do Ostravy přivezlo sedm kamionů, show je sympaticky jednoduchá, hodně pracující se světly nebo efekty na velkoplošných obrazovkách, díky nimž třeba muzikanti v jednu chvíli vypadají jako průhlední, zářící duchové. Je toho přesně tak akorát, aby to nezastínilo hudbu.

Hit Fly Away jak ho Lenny Kravitz zahrál tento pátek na hlavní scéně Colours of Ostrava. Foto: Zdenko Hanout | Video: Martin Dybala

Mladá rytmika

Kravitz celý večer střídá elektrické kytary Fender a Gibson, od slavného modelu Flying V ve tvaru véčka po zlatobílý retro nástroj Gibson Les Paul Gold Top. Koupil ho začátkem 90. let, kdy předskakoval Tomovi Pettymu, a od té doby je to jeho hlavní kytara. "Jednou mi na šňůře někdo povídá, že dole na parkovišti stojí nějaký chlap a prodává kytary. Prý mu hrozí vězení a potřebuje prachy na právníka. Tak jsem od něj koupil asi pět kytar," prohlásil.

Na pódiu jsou celou dobu dva vokalisté, jako hezké zpestření se v polovině přidává tříčlenná dechová sekce. Z muzikantů hrají nejlépe kytarista Craig Ross, který Kravitze doprovází přes tři desítky let a pomáhal mu vymýšlet riffy jeho nejslavnějších skladeb, nebo klávesista George Laks. Ten má kromě elektrického piana wurlitzeru nebo starého analogového syntezátoru Oberheim OB-X8, jaký v 80. letech používali Queen nebo Prince, také Hammondovy varhany s takzvanou Leslie bednou a otáčivým reproduktorem vytvářejícím vibrato. Krásně je to slyšet při závěrečném jamu.

Skvělá je i Kravitzova nová rytmika. Mladá bubenice Jas Kayser studovala u jazzových muzikantů na škole Berklee College of Music a mihla se už ve videoklipu Low z roku 2018. Naopak korejský baskytarista Hoonch Choi řečený The Wolf do sestavy přibyl čerstvě, snad poprvé s Kravitzem hrál minulý měsíc v londýnském Wembley před finále Ligy mistrů. V Ostravě si párkrát stoupne i za syntezátor Moog. A blýskne se v hitu Fly Away, kdy na basu takzvaně slapuje úhozem palce.

V průběhu večera energie na pódiu párkrát trochu poleví, diváci vepředu by asi ocenili, kdyby se k nim Kravitz častěji odvážil vyjít na molo. Někomu mohou vadit delší pauzy mezi skladbami nebo natahované představování kapely. Všechna slabší místa ale bohatě vyvažuje závěrečná smršť hitů včetně Again nebo coververze American Woman od rockové kapely The Guess Who. Což je song, při němž Kravitzovi roku 2015 na koncertě ve Stockholmu praskly kožené kalhoty v rozkroku. Protože hudebník nenosí spodní prádlo, média po celém světě psala, že se rocker nechtěně odhalil před desítkami tisíc lidí.

Nic tak neobvyklého jako ve Stockholmu ani v Praze, kde měl roku 2014 coby neohlášeného hosta kytaristu Carlose Santanu, se v Ostravě nekonalo. Přesto to byl výborný koncert. Symbolicky končil titulní skladbou jeho debutu Let Love Rule z roku 1989. Lenny Kravitz ho napsal v newyorském činžáku plném bohémů a pobudů, kde si pronajímal byt. Na chodbě tam naškrábal na zeď Let Love Rule, tedy Nechť vládne láska. "A jak jsem se pak kolem toho nápisu každý den vracel domů, jednou přijdu do bytu, popadnu kytaru a za chvíli jsem měl píseň napsanou," popsal deníku Guardian.

V Ostravě na jejím konci odhodí mikrofon, až to v reproduktorech zapraská, sejde k prvním řadám a dlouze diváky zdraví, zatímco je refrén učí. Jako by ten závěrečný vzkaz chtěl osobně předat co nejvíc lidem.