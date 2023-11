Skládá, jako když se člověk učí mluvit. Pražské jaro přiveze držitelku prestižní ceny

„Koupila jsem si nové sportovní auto,“ odpověděla ironicky skladatelka Rebecca Saunders na otázku serveru Van, co podnikne s Cenou Ernsta von Siemense. Prestižní ocenění spojené s částkou 250 tisíc eur, což je přes šest milionů korun, získala před čtyřmi lety jako první žena. Příští rok bude na festivalu Pražské jaro rezidenční skladatelkou dalšího ročníku projektu Prague Offspring.

Pro pětapadesátiletou autorku síla a kouzlo hudby spočívají v tom, že je nelze schovat do krabice ani pověsit na zeď - z obchodního hlediska se jedná o vskutku mizerné zboží, které proklouzne mezi prsty, je nedosažitelné a pomíjivé.

"Právě ta nepostižitelnost mě fascinuje," říká londýnská rodačka, od níž v Centru současného umění Dox zaznějí na dvou večerech 31. května a 1. června čtyři skladby. Měly by potvrdit její přesvědčení, že hudba neobsahuje žádné konkrétní ani okamžitě rozpoznatelné obrazy. Jejím úkolem je podle skladatelky především naznačovat a podněcovat.

Už zkraje 90. let minulého století studovala v německém Karlsruhe u Wolfganga Rihma, brzy se usadila v Berlíně a dodnes spolupracuje s renomovaným kolínským Ensemblem Musikfabrik. Ten také natočil roku 1999 její první profilové album. Na jednom z koncertů festivalu Musikfest Berlin letos na podzim náhodně potkala dramaturga Pražského jara Josefa Třeštíka: mohli si tak ještě neformálně potvrdit už dříve dohodnuté hostování v Česku.

Rebecca Saunders bude rezidenční skladatelkou již třetího ročníku formátu Prague Offspring, který Pražské jaro odstartovalo hned po pandemii koronaviru. Jakmile byly možné koncerty bez respirátorů a jiných restrikcí, začala úspěšná hostování Klangfora Wien - vynikajícího souboru orientovaného na současnou hudbu. Ve spolupráci s ním do metropole přijíždějí špičkoví komponisti. V minulých letech to byli Rakušané Olga Neuwirth a Georg Friedrich Haas.

Příští rok bude Rebecca Saunders rezidentkou Prague Offspring coby první Angličanka, byť již dávno usazená v Německu. Sama říká, že by se ráda více zapojila i do britského hudebního života. Její díla zazněla na festivalu v Huddersfieldu a London Philharmonic Orchestra provedl kompozici To an Utterance. Skladatelku potěšil i profilový koncert v Southbank Centre a na řídké uvádění své práce doma si nestěžuje. Přesto jí britské prostředí chybí.

Myslí si, že Britové mají diametrálně odlišnou představu o umění než Evropané ze starého kontinentu. Že podle všeobecného mínění hudba říká něco konkrétního a posluchač by jí měl rozumět. Na což Rebecca Saunders namítá, že ve skutečnosti jde o pěstování a podněcování zvědavosti. Hudbu je potřeba dovolit, aby se člověka dotýkala. "Myslím, že ta moje dokáže být velmi přímá a zřejmě i náležitě emotivní," míní skladatelka.

Její přístup k práci se v průběhu let měnil. Když byla o hodně mladší, představovala si prostor, kde skladba zazní. "Mít před očima sál bez publika, prázdné jeviště a interpreta těsně před tím, než se ozve zvuk, mi připadalo docela inspirativní," vzpomíná.

Různé zkušenosti s prostorovou polyfonií však změnily její "vnitřní ucho". Napsala mnoho sólových děl včetně Fury pro kontrabas, jehož přepracovanou verzi pro orchestr zahraje Klangforum Wien v pátek večer 31. května, kdy zároveň provede světovou premiéru kompozice Zrno, plevy a oheň českého autora Slavomíra Hořínky.

Po sérii skladeb pro sólové nástroje si Rebecca Saunders uvědomila, že začala poslouchat a přemýšlet úplně jinak. "Objevily se mi v hlavě nové synapse," líčí skladatelka, jak prý cítila, že se jí mozek rozšiřuje a hučí.

Za extrémními dynamickými polohami její hudby, které se pohybují od vzdálených a takřka neslyšných šelestů až po téměř bolestivé údery a škrábance, jako by se osoba autorky ztrácela.

Rebecca Saunders je aktuálně rezidenční skladatelkou Labské filharmonie v Hamburku. Foto: Astrid Ackermann | Video: Elbphilharmonie Hamburg

Její kariéra připomíná operu Tristan a Isolda od Richarda Wagnera, kde se v dlouhých časových úsecích jen málokdy odehraje ojedinělá akce, zatímco hudba se bez přestání valí v jemných záchvěvech, poryvech a vzdouvajících se vlnách. Rebecca Saunders nemluví o svém soukromí, její osobnost vyzařuje výhradně skrze zvukovou stěnu, kterou kolem sebe postupně vytváří.

Nelze přehlédnout její lásku k ostrovní literární moderně - přiznává inspiraci texty Jamese Joyce i Samuela Becketta. Ať už monologem ze závěru románu Odysseus, nebo povídkou Neither.

Za skladatelčino alter ego lze považovat sopranistku Juliet Fraser, která zpívala už na debutovém albu Rebeccy Saunders. V Praze britská pěvkyně provede sólový part skladby Nether, jenž se od zdánlivě nahodilého a neumělého vyluzování zvuků rozvíjí v naléhavé sdělení. Během půl hodiny jako by se člověk zbavil psychických zábran i vad řeči a naučil se přesvědčivě mluvit, stejně jako zpívat.

V současné společenské situaci skladatelka pokládá hudbu za nesmírně hodnotnou věc, která každého na chvíli fixuje v prostoru a čase. Vybízí k soustředění na konkrétní okamžik, ke kontemplaci a otvírání trhlin v hladkém povrchu věcí. Díky nim se pak lze přiblížit jejich podstatě, vytvořit nový zvukový prostor nebo prostředí, vypustit skryté příšery, dát hlas všemu, co se děje tady a teď.