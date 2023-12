Našli moji rádcové? První video ukazuje remake Pyšné princezny, bude animovaný

K původní literární předloze spisovatelky Boženy Němcové se chtějí vrátit autoři chystaného remaku Pyšné princezny. Ten jako osmdesátiminutový animovaný film připravují režiséři David Lisý a Radek Beran. Zároveň by rádi vzdali poctu známému snímku Bořivoje Zemana z roku 1952. Novinku teď představuje první video.

Nová animovaná Pyšná princezna bude mít premiéru za rok. Jedním z impulzů k jejímu vzniku byl fakt, že často reprízovaná pohádka z 50. let minulého století o pyšné princezně Krasomile, která si odmítla vzít za muže krále a ten se následně v přestrojení za zahradníka dostal do služby na její zámek, začíná být pro mladší diváky méně atraktivní - ať už kvůli okolnostem vzniku, nebo černobílému provedení.

"Nové zpracování filmové pohádky Pyšná princezna se mi od začátku zdálo jako dobrý nápad. V tomto případě se jedná o nové převyprávění více než šedesát let starého hraného filmu animovanými postavami s použitím nejmodernějších technologií," vysvětluje režisér Radek Beran.

Pětapadesátiletý umělec vystudoval loutkoherectví na pražské DAMU, hned po sametové revoluci se spolužáky založil divadelní skupinu Buchty a loutky. V ní působí dodnes, mimo jiné adaptoval několik filmových předloh na jeviště loutkového divadla. V novém tisíciletí debutoval coby filmař hodinovými loutkovými Chcípáky, později na sebe upozornil snímkem Malý pán.

Scénář nové Pyšné princezny začal psát v roce 2019. Vycházel jednak z literární předlohy Boženy Němcové, kterou je pohádka zvaná Potrestaná pýcha, jednak odkazoval na snímek z 50. let. "Lákala mě možnost vyzdvihnout motiv čisté lásky, díky které lze proměnit k lepšímu i svůj charakter. Zároveň jsem s radostí použil některé ikonické momenty původního filmu. Například akční scénu ze mlýna, šermovací tanec v trámoví, poskakující výběrčí daní v pytlích, zpívajícího ševce na hranici království, nebo 'našli moji rádcové'," zmiňuje tvůrce výrok z filmu, jenž zlidověl, podobně jako třeba populární věta "Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil".

Beranovým nejbližším spolupracovníkem na projektu je druhý režisér a animátor David Lisý, který získal Českého lva v kategorii Nejlepší výtvarný počin za film Alois Nebel. "Animace dokáže ukázat spoustu věcí, které v hraném filmu nemáte," věří Lisý.

Novinku vyrábí se společností Luminar Film, postavy a prostředí vytváří tým výtvarníků pod vedením Jana Koníčka v pražském studiu PFX. Celkem se jedná zhruba o dvacítku animátorů. Chtějí mimo jiné ukázat české hrady a zámky, přestože by neradi, aby si je diváci spojovali s konkrétními místy. "Chceme si zmodifikovat vlastní hrad pro účely toho filmu," vysvětluje ve videu Koníček.

Prvotní výtvarné návrhy postav vznikaly skicou v ruce, poté byly převedeny do 3D. Oproti předloze má nový film pracovat se zvířaty. Ta sice nebudou mluvit, mají nicméně zasahovat do děje a spolupracovat s lidmi. Hudbu složí Ondřej Brzobohatý a Ondřej Brousek. Novou Pyšnou princeznu uvedou česká kina 7. listopadu 2024.