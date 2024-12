Se šálami v národních barvách. Český sbor zpíval spirituály a koledy na Times Square

Několik desítek členů Pražského filharmonického sboru pod vedením sbormistra Lukáše Vasilka tuto středu odpoledne zazpívalo koledy a spirituály na newyorském náměstí Times Square. Zhruba půlhodinové vystoupení na jednom z nejrušnějších míst v USA si kolemjdoucí nahrávali na mobily. Umělce odměnili potleskem a výkřiky bravo.

Smíšený sbor se šálami v národních barvách kolem krku vystoupil na červených schodech v místě tvořeném křižovatkou Broadwaye, Sedmé avenue a 42. ulice.

Koncert pod širým nebem se konal v rámci Českého týdne v New Yorku a série Carnegie Hall Citywide. Nabídl výběr amerických spirituálů, gospelů a také koledy. Na úvod smíšený sbor za doprovodu klavíristky Daniely Valtové Kosinové zazpíval skladbu Ride On, King Jesus, poprvé publikovanou roku 1872 ve zpěvníku pro sbor Jubilee Singers z Fisk University v Nashvillu, kde mnoho studentů pocházelo z rodin bývalých otroků.

Následující Ev'ry Time I Feel the Spirit pro smíšený sbor a cappella byla vyznáním víry a naděje, kterou přineslo narození Ježíše Krista. Touha, láska a víra jsou pak obsahem dalších písní programu jako My Lord, What a Mornin', Goin' Home nebo Go Where I Send Thee.

Vystoupení uprostřed všudypřítomných barevných digitálních billboardů a reklam zakončil známý latinský hymnus Adeste fideles, v překladu Pojďte všichni. Bývá připisován opisovači not Johnu Francisi Wadeovi původem z Anglie, který v 18. století žil v exilu na severu Francie. Hymnus, jehož text napsal biskup ve Versailles Jean-François Borderies, zdůrazňuje myšlenku Vánoc ve spojení přes dva světadíly.

Pražský filharmonický sbor se tento čtvrtek připojí k České filharmonii v Glagolské mši od Leoše Janáčka v newyorské Carnegie Hall, 6. prosince pak bude mít tamtéž samostatný a cappella koncert. Do sálu se těleso vrací po šesti letech, letos poprvé ve své devadesátileté historii se tu ale představí samostatně. "Chtěli jsme ukázat to nejlepší z české tvorby, zároveň ale představit i skladby, které se provádějí vzácněji. Vedle vrcholných kompozic Dvořáka, Janáčka a Martinů proto zazní i vynikající díla od Petra Ebena a Jana Nováka," avizuje k chystanému programu sbormistr Lukáš Vasilek.

Česká filharmonie pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova vystoupila v Carnegie Hall ve středu večer již podruhé. Tentokrát zahrála hudbu Antonína Dvořáka a Gustava Mahlera. Sotva dozněly výrazné žestě z finále jeho Páté symfonie, v zaplněném sále s kapacitou 2800 míst vypukly dlouhé ovace.

Večer zahájil Dvořákův Koncert pro housle a orchestr a moll se sólistou Gilem Shahamem. Dílo vzniklo na Sychrově v létě 1879, kdy autor reagoval na zájem Simrockova berlínského nakladatelství o další skladbu "slovanského naladění". Úspěšná premiéra se konala 14. října 1883 na pražském Žofíně za doprovodu Orchestru Národního divadla pod taktovkou Mořice Angera.

Tuto středu po přestávce filharmonici provedli Mahlerovu Symfonii č. 5 cis moll, do které autor vložil jednu ze svých nejpopulárnějších pomalých vět Adagietto, proslavenou zejména filmem Luchina Viscontiho Smrt v Benátkách. Dílo mělo premiéru roku 1904 v Kolíně nad Rýnem pod vedením autora. Při koncertě se tehdy ozývalo pískání a symfonie neuspěla ani následující rok v Drážďanech, Berlíně a Praze, kde zazněla v provedení orchestru Nového německého divadla. První vřelého přijetí se jí dostalo až na americké půdě, kde Symfonický orchestr Cincinnati dirigoval Frank Van der Stucken.

Na své druhé vystoupení v New Yorku přizvala Česká filharmonie studenty londýnské Královské hudební akademie, absolventy Národního studentského orchestru USA při Carnegie Hall a členy Orchestrální akademie České filharmonie. "Je krásné vidět, že je to strašně zajímá a baví. Mít v jejich věku možnost, že vás někdo vybere z obrovského množství lidí a máte možnost vystoupit s orchestrem na úrovni, kam směřují, je obrovská zkušenost. Pro ně to není práce, je to z toho strašně cítit," poznamenává Jiří Vodička, houslový virtuos a koncertní mistr České filharmonie.

Rezidenci v Carnegie Hall zakončí první český orchestr tento čtvrtek Dvořákovým Koncertem pro klavír a orchestr g moll se sólistou Daniilem Trifonovem a Glagolskou mší Leoše Janáčka. Na vystoupení převezmou hudebníci a jejich šéfdirigent Byčkov za přítomnosti českého prezidenta Petra Pavla Cenu Americké Dvořákovy společnosti za mimořádný přínos.

Česká filharmonie patří s Berlínskými a Vídeňskými filharmoniky mezi pouhé tři orchestry, které letos získaly možnost vystoupit v Carnegie Hall hned třikrát.