Generace snowflakes? Psychiatrička ukazuje i na rodiče, kteří dětem umetají cestičku

Dnešní generace Z je pro mnoho lidí neuchopitelná a často se jí vysmívají za to, že jsou jako sněhové vločky. Tak křehké a snadno se sesypou. Je skutečně pravda, že mladí lidé dnes nic nevydrží, nebo je to jen jednostranný pohled starších lidí? Primářka dětské psychiatrie motolské nemocnice Iva Dudová to s křehkostí dětí nevidí tak jednoznačně, ale připouští, že si připadají přetížené.

Každý jsme už snad slyšel termín "snowflakes". Je přiřazován k mladým lidem, kteří se prý projevují jako sněhové vločky. Jsou podle některých až moc přecitlivělí, ze všeho se hned hroutí a nic nevydrží. Opravdu je tomu tak, nebo se jen starší generace nedokáže vžít do pocitů mládeže?

I pro dospělé je někdy těžké ustát dnešní dobu, kdy kousek od nás řádí válka, k moci se dostávají egocentričtí lidé, není globální klid a ještě kvůli internetu jsou přehlceni všemožnými informacemi. Zeptali jsme se odbornice na slovo vzaté, a to primářky na Dětské psychiatrické klinice ve Fakultní nemocnici Motol v Praze Ivy Dudové.

"Je to strašně těžko říct. Ta problematika je individuální. Pravda je, že spousta dětí se cítí v některých věcech přetížená. Mají pocit, že je na ně vyvíjený velký tlak. Čeho jsme si všimli v posledních letech, je to, že děti nejsou zvyklé řešit své problémy. Spoléhají na pomoc druhých, nejčastěji rodiny. Když se nenaučíte řešit malé problémy, pak vás velký problém složí," prozradila lékařka v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Jako velký problém vidí to, že se rodiče snaží svým dětem umést cestičku i v těch nejmenších problémech a pak dítě není zvyklé se za sebe postavit či se o sebe postarat. Když přijde velká zátěž, neumí ji řešit a může přijít psychický kolaps.

Sama ví, o čem mluví. V jejich nemocničním zařízení je neustále plno. Mají padesát lůžek a ta jsou zaplněná. Jsou i dlouhé čekací lhůty, než dojde řada na další nemocné dítě.

"Nejčastěji léčíme poruchy příjmu potravy, je to evergreen, který se drží na stejné úrovni. I když během lockdownu jsme přijímali víc dětí s poruchou příjmu potravy, které se ještě k tomu sebepoškozovaly. Na to jsme dřív zvyklí nebyli. Enormní nárůst vidíme v dětech po pokusech o sebevraždu, se sebevražednými myšlenkami, s vážným sebepoškozováním," dodala primářka Dudová.

Rodiče s dětmi netráví čas

Vzrůstající problém u psychicky nemocných dětí vidí i v tom, že rodiče nemají na své potomky tolik času. Nevěnují se jim, jak by potřebovaly, nemají spolu žádné zážitky.

"Je to hodně o komunikaci mezi rodiči a dětí. Netráví spolu čas s dětmi, nestolují spolu, nemají společné zážitky. A opravdu nejde o finance, které ta rodina má," uzavřela vyprávění lékařka.

Dolanský se zastal generace Z

Mladý talent Maximilián Dolanský se zastal dnešní generace, do které sám patří. Podle něj mají právo na to být přecitlivělí. To, že o spoustě věcech přemýšlí, snaží se dbát na duševní hygienu, nebere jako něco, za co by se měl stydět.

"V dnešní době jsou mladí lidé šíleně přehlcení. To množství informací a vjemů z celého světa je strašně moc. Zároveň si myslím, že nám teď začíná globální nestabilita, nikdo neví, co bude. Do toho lehká finanční krize a krize v bydlení. Mám pocit, že lidi na nás pokládají vysoké nároky," rozpovídal se mladý talent, který zazářil v seriálu Limity.

Max uvažoval i o tom, že by začal chodit na terapie. Nechce vyhořet, jak se to jeho vrstevníkům stává už kolem dvacátého roku.