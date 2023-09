Než se z The Sound of Silence stal hit, byl to propadák, líčí film o Paulu Simonovi

Tři a půl hodiny trvá nový dokumentární film o americkém písničkáři Paulu Simonovi. A ten měl pro diváky, kteří snímek zhlédli tuto neděli na festivalu v kanadském Torontu, pochopení. "Musíte být vyčerpaní," řekl po projekci jedenaosmdesátiletý hudebník. Sám ještě film neviděl a neučinil tak ani nyní, kdy měl tu možnost. "Musím na to nejdřív najít odvahu," vysvětluje.

Paul Simon s Artem Garfunkelem tvořili duo v 60. letech, natočili hity The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge over Troubled Water nebo The Boxer. | Foto: Profimedia.cz

Jak píše agentura AP, novinku natočil americký oscarový režisér Alex Gibney, autor Občana K o ruském oligarchovi Michailu Chodorkovském nebo Zločinu století, zabývajícího se farmaceutickým průmyslem. Nazval ji In Restless Dreams: The Music of Paul Simon podle verše ze skladby The Sound of Silence, jednoho z hitů někdejšího dua Simon & Garfunkel.

Film zachycuje celou Simonovu kariéru od dětství v newyorské čtvrti Queens přes spolupráci s Artem Garfunkelem a úspěch alba Graceland, natočeného roku 1986 s jihoafrickými muzikanty za časů apartheidu, až po letošní desku nazvanou Seven Psalms. "Na ní v podstatě vedu dialog sám se sebou o tom, jestli věřit, nebo ne," shrnuje šestnáctinásobný držitel Grammy.

Na poslední nahrávce začal pracovat poté, co se mu v roce 2019 zdálo o albu čítajícím sedm kompozic. Skládal v domácím studiu v texaském městečku Wimberley, jak ukazuje film. A hodně mu to zkomplikovala postupná ztráta sluchu v levém uchu. "Pořád jsem si na ni úplně nezvykl, ale smiřuji se s tím," řekl Simon po nedělní projekci na torontském festivalu.

Podle časopisu The Hollywood Reporter se ve snímku ohlíží za svou kariérou, vzory a reflektuje stárnutí. Režiséra oslovil sám na základě jeho dokumentu Sinatra: All or Nothing at All o známém zpěvákovi. Přestože zprvu si na přítomnost kamer zvykal, líbilo se mu, že filmař zkouší odvyprávět jeho osud jako příběh.

"Je pro mě hrozné zajímavé pozorovat, jak pravdu o mně hledá někdo druhý," uvažuje Paul Simon. "Asi nejsem ten, kdo by tu pravdu měl popsat. Jsem v obou smyslech slova zaujatý. Na jednu stranu si o sobě myslím víc, než by bylo zdravé, na druhou se jistým způsobem nemůžu vystát. Proto mi přišlo nejlepší svěřit tohle do rukou někoho jiného," vysvětluje.

Když pozoroval, co kamery zaznamenaly při práci na desce Seven Psalms, zpětně ho mrzelo, že žádný štáb nepozval na natáčení svých nejznámějších alb jako Gracelandu nebo Bridge Over Troubled Water, což bylo v roce 1970 poslední studiové album dua Simon & Garfunkel.

Přesto dokument obsahuje spoustu cenných archivních záběrů: záběry z raných zkoušek právě projektu Graceland, z televizního dokumentu Songs of America, který roku 1969 zmapoval turné Simona s Garfunkelem, nebo ze Simonových žertovných vystoupení v talkshow Davida Lettermana. Diváci také například uvidí, jak s někdejším členem Beatles Georgem Harrisonem zpíval Here Comes the Sun v pořadu Saturday Night Live.

Za klíčovou pasáž snímku časopis Hollywood Reporter označuje scénu, kdy Simon v roce 1964 odjel do Londýna po neúspěchu prvního alba dua Simon & Garfunkel. Zatímco byl pryč a dvojici rozpustil, producent Tom Wilson nechal dodatečně nahrát elektronické nástroje a bicí k jejich už zveřejněné akustické skladbě The Sound of Silence.

Z nové verze se v září 1965 stal hit, který kompozici vyhnal do čela hitparády právě v den, kdy se Simon vrátil do USA. Dva roky nato píseň zněla ve slavném filmu Absolvent. Dokument obě nahrávky srovnává, ukazuje, v čem byl rozdíl, a vysvětluje, jak mohl producent něco takového udělat bez svolení hudebníků. "Řekl jsem si, že v tenhle okamžik se mi změnil život," vzpomíná ve filmu Simon.

Kromě něj ve snímku mluví jeho současná manželka, což je americká písničkářka Edie Brickell, dále jazzový trumpetista Wynton Marsalis nebo Lorne Michaels. Tento scenárista pořadu Saturday Night Live šel Simonovi za svědka při jeho svatbě s herečkou Carrie Fisher, známou jako princezna Leia z Hvězdných válek.

Skladba The Sound of Silence, jak ji Simon & Garfunkel zazpívali roku 1981 v newyorském Central Parku. | Video: Warner Bros. Records

Hodně kontextu poskytuje také Art Garfunkel, který se vrací mimo jiné k rozpadu jeho dua se Simonem v roce 1970. "Můžete mít kapelu, kterou tvoří jen dva lidi. Ale ti dva lidi také můžou být oba pitomci," říká ve filmu Garfunkel.

Poslední tři dekády Simonovy kariéry však dokument z větší části vynechává a pokračuje rovnou k letošní desce, doplňuje web Thewrap.com, podle nějž tak snímek navzdory tří a půl hodinové délce přece jenom zplošťuje písničkářovu kariéru a nabízí z ní pouze výsek.

Nedělní premiéra v Torontu podle agentury AP přinesla ještě jednu zprávu. Při debatě s publikem po projekci Paul Simon na dotaz fanouška přiznal, že píše další písně. Jednu nedávno dokončil. "Tuhle se mi zase zdál sen. Zdálo se mi, že bude dobrý nápad napsat píseň nazvanou It’s What’s His Name," zmínil.