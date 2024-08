"Proč chce Mordor ty prsteny?" Vyšel první trailer z animovaného Pána prstenů

Studio Warner Bros. Pictures v noci na pátek zveřejnilo první trailer z celovečerního animovaného filmu Pán prstenů: Válka Rohirů, který česká kina začnou promítat 12. prosince. Odehrává se 261 let před událostmi ze známé fantasy ságy a vypráví o nejslavnějším králi Rohanu, nížinaté země tvořené především loukami a pastvinami.

Protagonistovi zvanému Helm Kladivo propůjčil hlas osmasedmdesátiletý herec Brian Cox známý ze seriálu Boj o moc.

Autoři vycházeli z poznámek spisovatele J. R. R. Tolkiena k původnímu Pánu prstenů. A podle serveru Variety.com se pokusí navázat také na stejnojmennou filmovou trilogii ze začátku tisíciletí. Herečka Miranda Otto v animované Válce Rohirů opět propůjčí hlas rohanské štítonošce Éowyn vdané za Faramira, kapitána království Gondor. Ta odvypráví příběh o zakladateli Helmova žlebu, pevnosti, do níž se obyvatelé Rohanu uchylují v případě ohrožení.

Film natočil japonský režisér Kendži Kamijama, podepsaný pod animovanými sériemi Blade Runner: Black Lotus a Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Warner Bros. chtějí tímto způsobem navázat na úspěch výpravné fantasy trilogie režiséra Petera Jacksona, jehož hrané snímky z let 2001 až 2003 utržily takřka tři miliardy dolarů, zatímco následující trilogie Hobit dosáhla na podobnou částku. Zároveň má animovaný film připravit půdu dalším projektům ze světa Pána prstenů.

Do něho se diváci začali vracet předloni se seriálem Prsteny moci, jehož druhá řada ve videotéce Amazon Prime Video začne již příští týden. V roce 2026 bude následovat nový hraný snímek, v němž si Andy Serkis zopakuje roli Gluma a zároveň se ujme režie. Film se pracovně jmenuje Pán prstenů: Lov na Gluma.

Glum, posedlý magickým prstenem, je fiktivní postava, která se poprvé objevila v Tolkienově fantasy románu Hobit, načež sehrála zásadní úlohu v epické trilogii Pán prstenů. Není vyloučeno, že se objeví také v animované Válce Rohirů. Nebo že se v ní o magický prsten bude zajímat někdo podobný. "Proč chce Mordor ty prsteny?" diví se neznámý hlas v závěru prvního traileru.