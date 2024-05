Warner Bros oznámili nového Pána prstenů. Andy Serkis bude opět hrát Gluma

V roce 2026 do kin přijde nový hraný snímek ze světa Pána prstenů, jedné z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Oznámilo to studio Warner Bros Discovery, podle nějž si v novince Andy Serkis zopakuje roli Gluma. Zároveň se ujme režie.

Film se pracovně jmenuje Pán prstenů: Lov na Gluma. Glum posedlý magickým prstenem je fiktivní postava, která se poprvé objevila ve fantasy románu Hobit spisovatele J. R. R. Tolkiena, načež sehrála zásadní úlohu v epické trilogii Pán prstenů.

Tu v letech 2001 až 2003 zfilmoval režisér Peter Jackson, který následně mezi roky 2012 až 2014 natočil i třídílného Hobita. Na chystané novince se Jackson má také podílet, avšak už jen v roli producenta. "Bude dohlížet na každý krok," slibuje David Zaslav, šéf Warner Bros Discovery.

Podle něj je nový snímek inspirován Tolkienovými knihami a diváky opět vezme do Středozemě plné lidí, elfů, trpaslíků i hobitů. Scénář je zatím v rané fázi vývoje, pracují na něm novozélandské rodačky Fran Walsh, což je Jacksonova partnerka a matka jeho dětí, s Philippou Boyens. Obě byly podepsané i pod trilogiemi Pán prstenů a Hobit, doplňuje web Variety.com.

David Zaslav od nástupu do čela Warner Bros Discovery v roce 2022 hledá další cesty, jak znovu zpeněžit známé "značky" z portfolia této společnosti. Podobně už Zaslav avizoval, že firma vyprodukuje remake Harryho Pottera, tentokrát v podobě televizního seriálu. "Pán prstenů je jednou z nejúspěšnějších a nejobdivovanějších sérií všech dob. Pro kinaře představuje obrovskou příležitost," poznamenává Zaslav.

Šest snímků ze sérií Pán prstenů a Hobit dosud celosvětově utržilo přes šest miliard dolarů, což je více než 138 miliard korun. Závěrečný díl trilogie Pán prstenů: Návrat krále v roce 2003 obdržel 11 cen Oscar včetně sošky pro nejlepší snímek.

Warner Bros. Discovery se do světa Pána prstenů začnou vracet už letos v prosinci, kdy také česká kina uvedou animovaný film The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Ten se má odehrávat zhruba 200 let před událostmi z Pána prstenů a vyprávět o nejslavnějším králi Rohanu zvaném Helm Kladivo. Hlas mu propůjčí Brian Cox známý ze seriálu Boj o moc. Autoři slibují dodržet základní pravidla Tolkienova světa. Animovaný snímek natočil Kendži Kamijama.

Server The Hollywood Reporter upozorňuje, že pokud je fanouškům název chystaného projektu Lov na Gluma povědomý, pak nikoliv nedopatřením - pod tímto názvem roku 2009 vznikl fanouškovský film. Natočil jej Chris Bouchard, trvá 39 minut.

Samotné oznámení hrané novinky ze světa Pána prstenů zatím podle Hollywood Reporteru mezi Tolkienovými obdivovateli vyvolává spíš opatrnost, mimo jiné kvůli slabému ohlasu předloňského televizního seriálu Prsteny moci. Jiní upozorňují, že Glum byl dosud jen vedlejší postavou. Do popředí se ho pokusila popostrčit až loňská počítačová hra The Lord of the Rings: Gollum.