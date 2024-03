Film Bratři dostal hlavního Českého lva, nejlepšími herci jsou Peková a Hádek

21:25

Cenu Magnesia za nejlepší studentský film předává moderátorka Linda Bartošová. "Chtěla bych moc podpořit studentstvo, abyste nikdy nevzdávali boj za lepší svět a nepřestávali jste zviditelňovat neviditelné příběhy, i když se to mnohým nelíbí. Nikdy v tom nejste sami a váš hlas má obrovskou sílu a obrovskou váhu," říká.

Ocenění získává animátorka tádžického původu Daria Kashcheeva za film Electra. Bere si slovo na pár minut a čte osobní vzkaz o tom, že i když ještě na filmové škole mezi studenty existuje genderová vyváženost, v profesionálním prostředí pak počet žen v tvůrčích profesích významně klesá. "Považuji za důležité vytvoření přátelského prostředí pro představitele všech genderů, ale v této diskusi je podceněna otázka podmínek pro pracující matky. Během vývoje a výroby Electry jsme byly v našem štábu hodně otevřené matkám a těhotným ženám. Bylo to pro mě strašně důležité. Měly jsme čtyři těhotné ženy, které se během natáčení nebo po něm staly matkami. Nebylo to pro nás vůbec jednoduché, ale jak tu zkušenost reflektovat?" ptala se.

"Jsem čerstvá absolventka FAMU, mám za sebou nějaké úspěchy, jsem žena, je mi 37 let, moje vaječníky stárnou a teď se musím rozhodnout, co s tím. Kdybych se rozhodla, že budu matkou a budu muset zvládat dvě směny, kreativní práci a péči o dítě, budu moci dělat svou práci stejně kvalitně jako doposud? Nebo budu jednu z těch směn muset obětovat? Mám obětovat to, že jsem matka, nebo svoji tvorbu? A proč si vůbec musím vybírat mezi mateřstvím a tvorbou? Jenom proto, že jsem se narodila s dělohou? Už to slyším, že všichni to zvládli a zvládla bych to i já, ale za jakou cenu, za cenu poklesu kvality tvorby nebo špatné výchovy dítěte? Za cenu vyhoření a neschopnosti pak vůbec tvořit a být matkou?" zeptala se Kashcheeva. Nakonec ji režie rázně vyzvala, ať skončí.