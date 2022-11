Tanečníka Polunina už v Kroměříži nechtějí. Církvi vadí jeho oslavování Putina

O vystoupení ruského tanečníka Polunina v Kroměříži už církev nestojí. Nelíbí se jí jeho obdiv k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, jehož tvář má třikrát vytetovanou na těle, uvedl server Lidovky.cz. S představením Rasputin měl Polunin vystoupit v Podzámecké zahradě letos v létě. Kvůli umělcově zranění jej však pořádající agentura původně přesunula na příští rok.

"Před definitivním potvrzením nového termínu jsme požadovali stanovisko umělce k situaci na Ukrajině, toto vyjádření jsme neobdrželi a s pořadatelskou agenturou jsme se dohodli na neuskutečnění a zrušení koncertu," řekl serveru mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Právě arcibiskupství zámek a Podzámeckou zahradu spravuje.

Lístky na představení si však lidé na internetu stále mohou pořídit. "Pokud se pozvánka na akci nebo odkaz na prodej lístků někde objevují, je to záležitost pořádající agentury," uvedl Gračka. Tou je podle informací Lidovek.cz agentura Vanity Club. Na dotazy serveru ale neodpověděla a nabídku lístků z webu stále nestáhla.

Informaci o zrušení představení nemá podle serveru ani Ticketportal, který vstupenky nabízí. "Vstupenky prodáváme, protože se řídíme smlouvou a pokyny pořadatele. Nemůžeme tak samovolně prodej zastavit. Informaci o nepovolení vystoupení ze strany arcibiskupství bohužel nemáme. Kontaktovali jsme pořadatele a čekáme na odpověď, abychom mohli dále jednat," řekla serveru Lucia Bočánková, jednatelka společnosti provozující Ticketportal.

Polunin, jemuž se přezdívá James Dean baletu, se narodil v roce 1989 na Ukrajině. Od čtyř do osmi let trénoval balet na tamní akademii, následující čtyři roky navštěvoval Státní choreografický institut v Kyjevě. Od 13 let žil ve Velké Británii a v 19 letech se stal nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně, ve 23 letech byl uměleckým šéfem souboru.

V roce 2012 překvapil taneční svět, když oznámil, že s tancem končí, protože se chce věnovat herectví. Později se ale přesunul do Ruska a dál tančí. V roce 2018 získal ruské občanství a nechal si vytetovat na tělo první podobiznu Putina, před časem přibyly další dvě.