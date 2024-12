Nejvíc nominací na Zlaté glóby dostaly filmy Emilia Pérez a Brutalista

Vybrané nominace na Zlaté glóby 2025

Nejlepší film - drama

Brutalista

Bob Dylan: Úplně neznámý

Konkláve

Duna: Část druhá

Nickel Boys

Mnichov 1972

Nejlepší film - muzikál nebo komedie

Anora

Rivalové

Emilia Pérez

Opravdová bolest

Substance

Čarodějka

Nejlepší režie

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Edward Berger - Konkláve

Brady Corbet - Brutalista

Coralie Fargeat - Substance

Payal Kapadia - Záblesky naděje

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu - drama

Pamela Anderson - The Last Showgirl

Angelina Jolie - Maria

Nicole Kidman - Babygirl

Tilda Swinton - Vedlejší pokoj

Fernanda Torres - I'm Still Here

Kate Winslet - Lee

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu - muzikál nebo komedie

Amy Adams - Nightbitch

Cynthia Erivo - Čarodějka

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - Substance

Zendaya - Rivalové

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu - drama

Adrien Brody - Brutalista

Timothée Chalamet - Bob Dylan: Úplně neznámý

Daniel Craig - Queer

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konkláve

Sebastian Stan - The Apprentice

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu - muzikál nebo komedie

Jesse Eisenberg - Opravdová bolest

Hugh Grant - Heretik

Gabriel LaBelle - Saturday Night

Jesse Plemons - Milé laskavosti

Glen Powell - Vrah naoko

Sebastian Stan - Jiný člověk

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Selena Gomez - Emilia Pérez

Ariana Grande - Čarodějka

Felicity Jones - Brutalista

Margaret Qualley - Substance

Isabella Rossellini - Konkláve

Zoe Saldana - Emilia Pérez

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - Opravdová bolest

Edward Norton - Bob Dylan: Úplně neznámý

Guy Pearce - Brutalista

Jeremy Strong - The Apprentice

Denzel Washington - Gladiátor II

Nejlepší cizojazyčný film

Záblesky naděje

Emilia Pérez

Dívka s jehlicí

I'm Still Here

Semínko posvátného fíkovníku

Vermiglio

Nejlepší televizní seriál - drama

Den Šakala

Diplomatické vztahy

Mr. & Mrs. Smith

Šógun

Slow Horses

Hra na oliheň

Nejlepší televizní seriál - muzikál nebo komedie

Základka Willarda Abbotta

Medvěd

Gentlemani

Stále v kurzu

Tohle nikdo nechce

Jen vraždy v budově

Nejlepší minisérie, antologie nebo televizní film

Sobík

Dokonalý cizinec

Monstrum - Příběh Lylea a Erika Menendezových

Tučňák

Ripley

Temný případ - Noční krajina