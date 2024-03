Neil Young ukončil bojkot Spotify. Ze služby odešel kvůli Joeu Roganovi

Kanadský rocker Neil Young ukončil zhruba dvouletý bojkot a vrací svou hudbu na platformu Spotify. Informovala o tom agentura DPA. Kytarista a zpěvák své písně jako Harvest Moon nebo Heart of Gold odstranil v lednu 2022 na protest proti tomu, že streamovací služba vysílala podcast vlivného moderátora Joea Rogana.

Rogana, který měl se Spotify exkluzivní smlouvu, tehdy v otevřeném dopisu kritizovali vědci, doktoři či univerzitní profesoři za šíření dezinformací o vakcínách proti koronaviru. Na vrcholu pandemie jim vadila mimo jiné epizoda s tvrzením, že vláda "zhypnotizovala" miliony lidí, aby se nechali naočkovat. Moderátor i mluvčí Spotify, kde byl Roganův podcast čtyři roky po sobě celosvětově nejposlouchanějším, se za výrok později omluvili, připomíná britská BBC.

Hudebník Neil Young však šel dál a provozovatelům dal ultimátum. "Mohou mít buď Rogana, nebo Younga. Ne oba," oznámil. Když firma nereagovala, svou muziku ze Spotify stáhl. Totéž ze solidarity s ním učinily jeho bývalá kapela Crosby, Stills and Nash a písničkářky Joni Mitchell nebo India Arie. Všichni kromě Joni Mitchell už jsou zpět.

Nyní se situace změnila i pro kanadského rockera. Od února už Spotify není výhradním distributorem podcastu The Joe Rogan Experience. Moderátor podepsal smlouvy s konkurenčními platformami Apple Music, YouTube a Amazon Music v hodnotě až 250 milionů dolarů, zjistil list Wall Street Journal.

Osmasedmdesátiletý Neil Young na to reagoval oznámením, že ze všech těchto míst svou hudbu stáhnout nechce, a proto se vrátí i na Spotify. Kdy přesně tak učiní, zatím neupřesnil.

"Rozhodl jsem se poté, co Apple a Amazon začaly nabízet stejný dezinformační podcast, jaký mi vadil na Spotify," napsal Young na svém webu, aniž by Rogana jmenoval. "Kdybych opustil i Apple a Amazon, moje hudba už by nestreamovala skoro nikde, takže jsem se rozhodl vrátit na Spotify," dodal.

Neil Young vydává hudbu na vlastní značce, distribuuje ji skrze Warner Music Group. Předloni řekl, že odchodem ze Spotify pozbyl 60 procent veškerých příjmů ze streamování. O kolik peněz přesně jde, neupřesnil.

Časopis Billboard vloni spočítal, že rocker měl na Spotify 2,4 milionu sledujících a zhruba šest milionů posluchačů měsíčně. Bez nich mohl přicházet zhruba o 16 tisíc dolarů každý měsíc. Za celé dva roky se tak mohlo jednat v souhrnu až o 400 tisíc dolarů, v přepočtu přes devět milionů korun, tvrdí Billboard. Ze streamování na jiných službách Young peníze dál pobíral.

Svůj nynější návrat na platformu hudebník doprovodil výzvou, aby Spotify zvýšilo kvalitu zvuku a podobně jako konkurenční platformy Tidal nebo Amazon Music začalo nabízet audioformáty s takzvanou bezztrátovou kompresí. "Upřímně doufám, že s tím něco udělají, aby lidi mohli slyšet mou hudbu tak, jak jsme ji nahráli," vzkázal.

Neil Young má za sebou úspěšnou dráhu jako člen folkrockové kapely Buffalo Springfield a hvězdných Crosby, Stills, Nash & Young, od roku 1968 ale také udržuje úspěšnou sólovou kariéru. Dvakrát byl uveden do Rokenrolové síně slávy a získal dvě ceny Grammy.

Britský deník Guardian připomíná, že proti velkým firmám Young protestuje poměrně často. Vloni v listopadu například oznámil, že bude bojkovat sociální síť X, dříve známou jako Twitter, když její majitel Elon Musk sdílel antisemitský příspěvek. "Tesla by měla šířit lásku, ne nenávist," reagoval Young v narážce na další známou Muskovu společnost.

Vloni také Young kritizoval prodejce vstupenek Ticketmaster, který v USA čelil kritice za vysoké ceny lístků na koncerty. "Koncertní turné už nejsou jako dřív. Dnes se umělci bojí, aby jim fanoušci nevynadali kvůli tomu, že si Ticketmaster účtuje extra poplatky, nebo kvůli překupníkům lístků," sdělil Young. Přesto se svou kapelou Crazy Horse letos v dubnu vyráží na americké turné pořádané společností Live Nation, tedy vlastníkem Ticketmasteru.

Young vydal desítky studiových desek, naposledy minulý měsíc album Dume, obsahující materiál, který se sestavou Crazy Horse pořídil v roce 1975 při natáčení jiného alba. V dubnu bude následovat další titul, tentokrát záznam koncertu z loňského listopadu, kde Young se spoluhráči naživo hráli skladby z desky Ragged Glory vydané roku 1990.