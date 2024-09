Hradecká galerie moderního umění vystavuje Načeradského a Slaninkovou

Kresby nebo grafiky již nežijícího Jiřího Načeradského a velkoformátové figurativní obrazy současnice Gabriely Slaninkové nově vystavuje královéhradecká Galerie moderního umění. V jejím sídle na Velkém náměstí v historickém centru města je lze vidět do 3. listopadu.

Výstava děl Jiřího Načeradského v královéhradecké galerii potrvá do 3. listopadu. | Foto: ČTK

Obě novinky jsou navázané na jinou aktuální přehlídku nazvanou Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche. "Byly pro ně vyhrazeny speciální výstavní prostory, a to Kabinet sběratele a Galerie Na bidýlku II," vysvětluje mluvčí galerie Gabriela Bučková.

Tutsch, jenž žil v letech 1941 až 2008, shromáždil jednu z nejpozoruhodnějších novodobých kolekcí umění. Kabinet seznamuje návštěvníky galerie se začátky jeho sběratelství prostřednictvím drobných účelových grafik Jiřího Načeradského. Ty tvoří nejrozsáhlejší část Tutschovy sbírky, téměř 100 děl pochází z let 1965 až 1994.

"Je pravděpodobné, že větší část z nich se do sbírky dostala v souvislosti s neoficiálními výstavami, které Tutsch organizoval na přelomu 70. a 80. let. Načeradského výstava se dle pamětníků uskutečnila v roce 1978 a díky explicitně sexuálním a sarkastickým motivům se pro návštěvníky stala nezapomenutelným zážitkem," doplňuje mluvčí galerie. Po revoluci Načeradský už oficiálně vystavoval v Tutschově brněnské galerii Na bidýlku. Právě od tohoto autora se Tutschův zájem pozvolna rozšířil na volnou grafickou tvorbu.

Druhý výstavní prostor královéhradecké galerie, který se nyní jmenuje Galerie Na bidýlku II, představuje nejmladší generaci autorů, studentů či absolventů ateliérů výtvarných škol. Nově tu lze vidět práce jedenatřicetileté Gabriely Slaninkové, která ve svých dílech dle pořadatelů hledá podstatu lidské existence. "Kurátoři tak v novém kontextu oživují základní Tutschovu strategii, jíž bylo právě objevování a prezentace prací dosud neznámých výtvarníků," vysvětluje mluvčí Bučková, jak to souvisí s Tutschovou sbírkou.

Přehlídka Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche, jež potrvá do 12. října 2025, se snaží zrekonstruovat Tutschovu cestu od amatérského sběratele drobné grafiky a exlibris k majiteli jedné z nejvýznamnějších kolekcí své doby v Česku. Zahrnuje více než 300 děl. Návštěvníkovi zároveň objasňuje pravidla, jimiž se Tutsch při tvorbě sbírky řídil.

Podle zástupců hradecké galerie v rozmezí desítek let sehnal umělecká díla, jež dohromady vytvářejí subjektivní encyklopedii českého umění od poloviny 60. let do počátku milénia. Kolekce obsahuje díla autorů, jako jsou Jiří Sopko, Antonín Střížek, Alena Kučerová, Jiří Petrbok či Ján Mančuška. Královéhradecká galerie ji zakoupila v roce 2021. Stála více než 12 milionů korun a obsahuje téměř 1300 obrazů, kreseb, grafik, plastik, objektů či konceptuálních instalací.

