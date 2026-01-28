Přeskočit na obsah
Benative
28. 1. Otýlie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

"Nabídka míru a lásky". Americký písničkář nabídl Gróňanům solidárně svou hudbu zdarma

ČTK

Kanadsko-americký písničkář Neil Young nabízí Gróňanům roční bezplatný přístup do svého digitálního archivu.

Neil Young, 2015
Neil Young.Foto: X01909
Reklama

Rozhodnutí zpřístupnit svou tvorbu obyvatelům arktického ostrova zdůvodnil snahou pomoci jim zbavit se stresu z výhrůžek administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

Trump pohrozil převzetím kontroly nad Grónskem, které je autonomním územím Dánska, a zdůvodnil to bezpečnostními hledisky. Nedávno ale americký prezident od svých dřívějších ostrých tvrzení ustoupil a uvedl, že chce o věci jednat a vyloučil použití vojenské síly k anexi ostrova.

Související

Young svou nabídku „míru a lásky“ určenou Gróňanům oznámil na svém webu a vyjádřil naději, že jeho krok inspiruje k něčemu podobnému další. V prohlášení hudebník Trumpovu administrativu zároveň označil za "naši nepopulární a doufejme dočasnou vládu".

Pro získání bezplatného přístupu do Youngova digitálního archivu bude pro ověření vyžadováno grónské telefonní číslo. Obvykle předplatné začíná na 25 dolarech (480 Kč).

Reklama
Reklama

S Trumpem se dřív soudil

Dříve tento rok Young na svém webu napsal: „Lidi, proberte se. Spojené státy jsou dnes v katastrofálním stavu. Donald Trump ničí Ameriku kousek po kousku se svým týmem rádoby odborníků… Rozdělil nás“.

V roce 2020 se Young pustil do právního sporu s Trumpem, aby mu zabránil v používání jeho hudby v prezidentské kampani. Muzikant také vyzval veřejnost k bojkotu internetového obchodu Amazon kvůli příspěvkům jeho šéf Jeffa Bezose na Trumpovu kampaň.

Související

V roce 2024 Young ukončil dvouletý bojkot streamovacího giganta Spotify, který zahájil na protest proti tomu, že platforma vysílá podcast Joea Rogana. V roce 2022 písničkář vyzval Spotify, aby stáhlo jeho hity jako Harvest Moon a Heart of Gold, a stěžoval si, že Rogan na této streamovací službě šíří dezinformace o vakcínách.

Zpěvák tehdy uvedl, že ukončení bojkotu neznamená změnu postoje, ale že k tomuto rozhodnutí dospěl poté, co Rogan podepsal smlouvu, díky níž se jeho podcast stal dostupným na více platformách, a už nebyl výhradně exkluzivní pro Spotify.

Reklama
Reklama

Young se narodil v Kanadě, později se přestěhoval do USA a má dvojí občanství.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Smrt Alexe Prettiho šokuje Ameriku: tragédie, která ukazuje rozdělenou zemi
Smrt Alexe Prettiho šokuje Ameriku: tragédie, která ukazuje rozdělenou zemi
Smrt Alexe Prettiho šokuje Ameriku: tragédie, která ukazuje rozdělenou zemi

ŽIVĚPři sobotním zabití muže v Minneapolis stříleli dva federální agenti

V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany, jehož se incident týká.

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

ŽIVĚPrůlom v Abú Dhabí. Zelenskyj chce s Putinem jednat o územních otázkách

V jednáních s Ruskem v Abú Dhabí nastal pokrok, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven setkat se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ohledně dosud sporných územních otázek i okupované Záporožské jaderné elektrárny. Chystaný mírový plán podle něj podepíše Ukrajina se Spojenými státy a samostatně Spojené státy s Ruskem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama