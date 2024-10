Michal Prokop chystá novou desku, na vánočním koncertě přivítá Milana Kňažka

Na tradičním vánočním koncertě zpěváka Michala Prokopa se skupinou Framus Five vystoupí 21. prosince v pražském Foru Karlín jako hosté herec Milan Kňažko a mladý hudebník Michal Skořepa. Vedle Prokopových hitů Bitva o Karlův most, Kolej Yesterday nebo Blues o spolykaných slovech zazní nové písně z připravovaného alba, informovali pořadatelé.

Vánoční vystoupení Michala Prokopa jsou oblíbená jedinečnou atmosférou. Zpravidla představují vyvrcholení jeho koncertního roku. "Od druhé poloviny 60. let, kdy jsme s kapelou začali hrát, se toho změnilo hrozně moc. Nezměnilo se ale to, jakým způsobem fanoušky baví naše hudba, a to je skvělé. Mám z toho obrovskou radost," říká osmasedmdesátiletý frontman.

Jako host ze Slovenska do Prahy přijede herec a nečekaný zpěvák s osobitým výrazem, o rok starší Milan Kňažko. Ten od roku 2019 spolupracuje se skladatelem, textařem a baskytaristou Marianem Zimou a dalšími osobnostmi z projektu Story.

Mladší generaci zastoupí Michal Skořepa, který se věnuje sólovému hudebnímu a výtvarnému projektu Pan Lynx. Jeho loňská debutová deska Kdo se bojí, musí do lesa získala nominaci na cenu Anděl a stala se objevem roku cen Žebřík. "Každá chvíle s Michalem Prokopem má pro mě obrovský význam. Být mu nablízku jak v rovině spolutvůrčí, tak lidské je pro mě krásná škola. Jeho pozvání na vánoční koncert si opravdu cením," říká Skořepa.

Prokop hosty nevybral náhodně: "V obou případech jde o nečekanou a zajímavou vazbu k mé poslední tvorbě, bude to překvapení," naznačuje zpěvák. Ten s kapelou Framus Five nyní připravuje novou desku, která by měla být hotová do konce roku. Několik písní z ní zazní v premiéře už ve Foru Karlín. Vydavatelství Supraphon plánuje album vydat na jaře 2025.

Prokop zahájil s Framus Five hudební činnost v roce 1967. Debutové album Blues In Soul vycházelo z amerického soulu a rhythm'n'blues. Následující Město ER představilo na české scéně žánr art rocku. Titulní skladbou navíc dal Prokop možnost vstoupit do rockového textařství básníku Josefu Kainarovi.

V 80. letech zpěvák spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem. V současnosti veřejně účinkuje s obnovenou skupinou Framus Five a také s akustickým triem. Televizní diváci ho znají jako moderátora pořadu České televize Krásný ztráty. Je členem Beatové síně slávy radia Beat a síně slávy cen Anděl. Rovněž se stal nositelem Řádu umění a literatury Francie.

