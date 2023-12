Pro jistotu si vezmu rakev. Kocáb oslaví sedmdesátiny na pražském festivalu

Skladatel a zpěvák Michael Kocáb oslaví 70. narozeniny na pražském festivalu Metronome, který se uskuteční od 20. do 22. června 2024. Zakladatel rockové skupiny Pražský výběr, jenž zanechal výraznou stopu také v politice, označuje plánovaný koncert za "nářezovou jízdu", jaká se již nebude opakovat.

"Co kdyby to celé odstartovala hudba Pražského hradu? Vždyť mé fanfáry k polednímu střídání stráží již hraje 35 let," připomíná Kocáb tradici z dob, kdy se prezidentem stal Václav Havel. "Pak bych začal klasickým klavírem, pak trochu komorního i bigbandového jazzu, dotknul se šansonu i popu a pokračoval šílenými smyčci, symfonickou operou, projektem Aftershocks a nakonec samozřejmě Pražským výběrem sólo i s doprovodem orchestru. Bude to náročné, a jestli mě neklepne, tak pak už nikdy," uvažuje hudebník, jenž sedmdesátiny formálně oslaví až 28. července, tedy zhruba měsíc po festivalu.

"Pro jistotu si vezmu i rakev, kterou mám ještě schovanou z jednoho comebacku Pražského výběru. Člověk nikdy neví," podotýká Kocáb.

Ředitel festivalu David Gaydečka považuje chystané vystoupení za událost. "Když Michael Kocáb letos dorazil na koncert Jamiroquai, dohodli jsme se, že taky na Metronome něco připraví. Nakonec se z toho vyklubala oslava kulatých narozenin," vysvětluje, jak se spolupráce zrodila. Funková kapela Jamiroquai patřila k hvězdám letošního ročníku, její vystoupení si na Metronomu vyslechl i prezident Petr Pavel.

Na příštím ročníku vystoupí například britská sestava hrající elektronickou hudbu Kosheen. Letos slaví čtvrtstoletí, s narozeninovou show nazvanou 25 years of Kosheen zavítá po britském a australském turné také do Prahy. Kosheen do Česka jezdí pravidelně, od začátku tisíciletí tu absolvovali téměř čtyři desítky koncertů.

Posluchače čeká také duo Milky Chance, které má na Spotify 13 milionů posluchačů měsíčně. Koncert na Metronomu bude jejich pátý v Česku, naposledy se Pražanům představili předloni ve Foru Karlín. Další účinkující organizátoři představí.

Pražský rodák Kocáb se proslavil jako lídr kapely Pražský výběr. Začátkem 90. let se ve funkci federálního poslance zapsal do dějin jako muž, jenž organizoval odsun sovětské armády z Československa. Symbolicky ho završilo velké turné kapely Pražský výběr a koncert v pražské Sportovní hale.

Uznávaný autor scénické a filmové hudby Kocáb měl k politice blízko i později. Patřil do okruhu spolupracovníků prezidenta Václava Havla, v letech 2009 až 2010 působil jako ministr pro lidská práva ve vládách Mirka Topolánka z ODS a Jana Fischera.

