Pomohla Zelenská. Newyorská Met uvede operu o Ukrajince, které Rusové unesli dceru

Hudba vznikne na libreto amerického dramatika George Branta, doplňuje agentura AP. Generální ředitel Metropolitní opery Peter Gelb doufá, že se novinku podaří uvést v roce 2027 nebo 2028.

Jedná se o společnou zakázku Met a divadla Lincolnova centra v New Yorku. Instituce takto spolupracují od roku 2006. "Vzhledem ke společné objednávce může být dílo uvedeno na obou scénách. Doufám ale, že výsledkem bude plnohodnotná opera, kterou budeme mít tu čest představit ve světové premiéře v Met," říká Peter Gelb. Pro skladatele se jedná o vrcholně prestižní záležitost, Metropolitní opera objednává díla jen od hrstky nejlepších tvůrců. Kolomijec se díky tomu dostane do celosvětového povědomí.

Dílo odvypráví fiktivní osud ukrajinské matky, která cestuje na Rusy okupovaný Krym, aby z tamního detenčního tábora zachránila svou dceru. Tento konkrétní příběh si sice autor libreta vymyslel, vycházel však z tisíců skutečných podobných případů. Mezinárodní trestní soud v nizozemském Haagu letos v březnu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho zmocněnkyni pro práva dětí Marii Lvovou-Bělovou, která stojí za ruskými deportačními programy.

Od loňského začátku ruské invaze na Ukrajinu dosud Rusové z okupovaného ukrajinského území odvezli až 700 tisíc dětí nebo teenagerů. Na sociální síti Telegram to před dvěma týdny oznámil Grigorij Karasin, předseda zahraničního výboru Rady federace, což je horní komora ruského parlamentu.

Kolik z odvezených bylo do země deportováno proti vůli svých příbuzných a kolik jich odjelo dobrovolně, není jasné. Mezinárodní tribunál obvinil Putina a Lvovou-Bělovou z podílu na válečných zločinech, konkrétně právě na únosu dětí. Zatykač má však za stávající situace spíše symbolický význam. "Rusko neuznává jurisdikci tohoto soudu, a proto jsou jakákoli rozhodnutí tohoto druhu pro Rusko z hlediska práva neplatná," reagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Do tohoto rámce zasadí ukrajinský skladatel Maksym Kolomijec svůj fiktivní příběh. Avizuje, že jeho opera bude vyprávět o mateřství a dětství.

"Chci se zaměřit na tu velmi zvláštní a těžkou situaci, kdy teď matky musí zachraňovat své děti. Čelí přitom mnoha těžkostem," uvedl umělec, podle nějž posluchači látce snadno porozumí.

Kyjevský skladatel a hobojista už je autorem dvou oper, jeho díla byla uvedena na prestižních Prázdninových kurzech v německém Darmstadtu nebo na polském festivalu Varšavský podzim. Až do začátku ruské invaze žil v Kyjevě. Po několika měsících války se přestěhoval za prací do německého Lipska, kde pobývá dosud.

Metropolitní opera začala nad zakázkou přemýšlet vloni na podzim z podnětu ukrajinské první dámy Oleny Zelenské, která tehdy navštívila USA. Po dohodě s ní instituce vypsala výzvu, o které pak ukrajinské úřady daly vědět tamním komponistům. Přihlásilo se jich více než sedmdesát, z nichž vedení newyorské opery vybralo Kolomijce.

Zelenská si projekt pochvaluje. "Díky němu svět uslyší bolest ukrajinských matek," uvedla.

Libreto vzniká v angličtině. "To nám přišlo důležité, aby příběh oslovil co nejvíc lidí," vysvětluje ředitel opery Gelb.

Ten patří k nejvýraznějším zastáncům Ukrajiny ve světě klasické hudby. Krátce po zahájení ruské invaze Gelb vyzval ruskou sopranistku Annu Nětrebkovou, která do té doby v Met pravidelně účinkovala, aby se distancovala od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Pěvkyně měsíc otálela. Nakonec odsoudila pouze válku, nikoliv Putina, kterého předtím vychvalovala a podporovala politicky. V důsledku toho Gelb zakázal Nětrebkové, aby v newyorské opeře dál zpívala.

Kromě toho Peter Gelb s manželkou, kanadskou dirigentkou ukrajinského původu Keri-Lynn Wilson, zorganizovali projekt zvaný Ukrainian Freedom Orchestra. Jedná se o těleso sestavené z ukrajinských hudebníků, kteří uprchli před válkou. Za podpory Met už absolvovalo dvě turné po Evropě i USA, kde hrálo mimo jiné Sedmou symfonii současného ukrajinského skladatele Valentina Silvestrova.

"Je nám ctí, že můžeme Ukrajinu na kulturní frontě podporovat i nadále. Hrdinství ukrajinských matek čelících ruským zvěrstvům si zaslouží jevištní zpracování a v tvůrčích rukách Maksyma Kolomijce s Georgem Brantem se mu dostane náležité péče," uzavírá Peter Gelb.

"Pravda je to, co chce car. To, co vytváří hezký obraz Ruska," řekl vloni pro DVTV krátce po zahájení ruské války profesor a literární historik Martin C. Putna. | Video: Daniela Písařovicová