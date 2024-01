Baby Yoda bude mít svůj film. Ságu Star Wars rozšíří příběh lovce lidí

Nejroztomilejší hrdina ze světa Hvězdných válek, populární Grogu neboli Baby Yoda z televizního seriálu The Mandalorian, se dočká samostatného celovečerního filmu. V noci na středu to oznámila společnost Lucasfilm, respektive její vlastník Walt Disney Company. Natáčení začne ještě letos. Film bude režírovat Jon Favreau, podepsaný pod seriálem The Mandalorian. Nazvat ho chce Mandalorian a Grogu.

Grogu se formálně jmenuje zelený, nemluvný malý mimozemšťan s velkýma očima, kterému většina diváků neřekne jinak než Baby Yoda. Jedná se o mládě ze stejné mimozemské rasy, jako byl mistr Yoda z původní trilogie Star Wars. Také Grogu dovede ovládat čarovnou Sílu, energii procházející celým vesmírem tohoto fiktivního světa. Na začátku seriálu je úkolem Grogua najít a polapit pověřen nájemný lovec lidí, titulní Mandalorian hraný Pedrem Pascalem. Místo toho se však stává jeho adoptivním otcem a chrání jej před zlým impériem. Související Baby Yoda a ti druzí. Do Česka přišel Disney+ a chce porazit Netflix Postava dosud známá jen ze seriálu na streamovací platformě Disney+ se díky chystanému filmu nyní dostane do kin. Lucasfilm zatím nepotvrdil, zda si Pedro Pascal zopakuje roli Mandaloriana zásadně nesundavajícího helmu. Jasné není ani plánované datum premiéry. Seriál The Mandalorian, jenž navazuje na pohádkové i westernové kořeny ságy a rozpracovává původně japonský motiv potulného lovce s dítětem v opatrovnictví, byl spojen se spuštěním platformy Disney+ v roce 2019. Doteď se dočkal tří řad a pracuje se na čtvrté, doplňuje server Variety.com. "Vlivů by se dalo najít nespočet, originalitou The Mandalorian neohromí. Tahem na branku a trefnými detaily, které oživují dění na jednotlivých planetách, kam hrdiny příběh zavane, však ano," napsalo Aktuálně.cz. Walt Disney Company v roce 2012 koupila produkční společnost Lucasfilm od zakladatele ságy George Lucase. Letos vývoj některých dalších snímků ze světa Star Wars pozastavila v reakci na slabší ohlas posledních projektů. Zatím poslední celovečerní devátá epizoda Star Wars: Vzestup Skywalkera v roce 2019 utržila celosvětově 1,1 miliardy dolarů, v přepočtu přes 24 miliardy korun. "Vždycky jsem hrozně rád vyprávěl příběhy zasazené do bohatého světa George Lucase," říká Jon Favreau. "Představa, že Mandaloriana a jeho učedníka Grogua přivedeme na stříbrné plátno, je nesmírně lákavá," dodává. Video: Trailer ze třetí řady seriálu The Mandalorian 1:42 Třetí řada seriálu The Mandalorian je na Disney+ s českým dabingem i titulky. | Video: Disney+

