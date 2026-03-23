Život se nedá naplánovat. Vychází nový Vieweghův deník, přečtěte si první ukázku

V nové knize s názvem Převážně báječný rok. Deník 2025 Michal Viewegh opět pouští čtenáře do své pracovny i do své hlavy. S humorem a ironií sobě vlastní reflektuje stárnutí, literární provoz i každodenní drobnosti, které dělají život snesitelným.
Po titulech jako je Můj život po životě či Zrušený rok přichází další spisovatelova osobní bilance, která dokazuje, že život sice nelze naplánovat, ale dá se o něm skvěle psát. Převážně báječný rok vychází v nakladatelství Cosmopolis.
Michal Viewegh se narodil v roce 1962. Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracoval jako učitel, později i jako nakladatelský redaktor. Je držitelem Ceny Jiřího Ortena a od roku 1995 se živí jako spisovatel na volné noze. V roce 2005 získal za knihu Vybíjená čtenářskou cenu Magnesia Litera.
Více než tři desetiletí patří k nejznámějším a také nejuniverzálnějším současným českým spisovatelům. Na svém kontě má čtyři desítky vydaných knih, zahrnujících nejen četné povídkové sbírky, novely a romány, ale i dva soubory novinových fejetonů, dvě sbírky literárních parodií, dva politické thrillery, dva soubory moderních humoristických pohádek, celkem tři roční deníkové záznamy, a dokonce už i Děravé paměti, vydané u příležitosti jeho šedesátých narozenin.
Řada jeho románů a novel byla zfilmována (např. Báječná léta pod psa, Účastníci zájezdu, Román pro ženy či Román pro muže). Už léta žije ve středočeské Sázavě.
UKÁZKA:
Milý čtenáři,
budeš-li mi to věřit, po vydání tří „pětiletkových“ deníků z let 2005, 2010 a 2020 (původně zamýšlený deník roku 2015 předčasně nahradil deníček roku 2012 s názvem Můj život po životě, popisující ono mizerné období mé roční rekonvalescence po prasklé srdeční aortě) už jsem opravdu žádný další deník neplánoval. Psal jsem povídky, novely a romány a u příležitosti svých šedesátin jsem sepsal (a následující rok i vydal) také paměti… Jenže když jsem v prosinci loňského roku dostal od své sázavské sousedky Zuzky tyrkysově modrý kalendář na rok 2025, zničehonic mě napadlo, že bych to s dalším deníkem mohl možná aspoň zkusit. Přestat můžu přece vždycky…
