Americký novinář Woodward, který odhalil případ Watergate, vydává paměti

Novinář Bob Woodward, který spolu s kolegou Carlem Bernsteinem rozkryl kauzu Watergate, vydává paměti. Kniha nabízí pohled do zákulisí půl století odkrývání politických tajemství od Watergate, jež vedla k rezignaci tehdejšího republikánského prezidenta Richarda Nixona, až po období administrativy současného prezidenta Donalda Trumpa.
Na pultech amerických knihkupectví se objeví 29. září pod názvem Secrets: A Reporter's Memoir (Tajemství: Paměti reportéra). Píší o tom americká média.
"Nikdy jsem neplánoval napsat paměti. Ale ve čtvrtek mi bude 83 let a bylo na čase sepsat některé z mých nejlepších zpravodajských příběhů a podrobností o mých nejdelších novinářských vztazích," řekl Woodward webu Axios. "Některé z těch nejlepších zdrojů jsou po smrti, takže ty příběhy nyní mohu vyprávět," dodal novinář, který 55 let pracoval v deníku The Washington Post.
Nakladatelství Simon & Schuster uvedlo, že kniha vypráví o desítkách let reportáží a rozhovorů s významnými osobnostmi americké politiky od období války ve Vietnamu přes Nixonovu éru až do dnešní doby. Woodward podrobně popisuje své zpravodajské postupy v redakci i při psaní knih, včetně toho, jak dokáže přimět své zdroje, aby promluvili, či proč mu někteří lidé poskytovali informace po celá desetiletí.
Woodward je dvojnásobným nositelem Pulitzerovy ceny. Kromě investigativní práce kolem skandálu Watergate ji získal také za pokrývání teroristických útoků na USA z 11. září 2001. Je autorem řady úspěšných knih včetně dvou o Trumpově prezidentství.
Aféra Watergate začala v červnu 1972, kdy dva mladí reportéři The Washington Post dostali za úkol prověřit případ vloupání pětice mužů do ústředí Demokratické strany v hotelovém a rezidenčním komplexu Watergate ve Washingtonu. Bernsteinovi a Woodwardovi se podařilo shromáždit důkazy, že se jednalo o součást širší akce vedené lidmi z volebního štábu republikánského prezidenta Richarda Nixona.
Za více než dva roky napsali o Watergate přes 300 článků. Novináři přinutili státní orgány zabývat se aférou. Nixon sice na podzim 1972 mandát obhájil, ale o dva roky později kvůli Watergate rezignoval, aby se vyhnul obvinění v Kongresu.
