Zemřela spisovatelka Hilary Mantelová, autorce tudorovské trilogie bylo 70 let

Takzvaná tudorovská trilogie v čele s bestsellerem nazvaným Wolf Hall proslavila britskou spisovatelku Hilary Mantelovou. Dvojnásobná držitelka Bookerovy ceny teď ve věku 70 let zemřela. Informovalo o tom nakladatelství 4th Estate Books.

"Jsme zdrceni skonem naší milované Hilary Mantelové a myslíme na její přátele a rodinu, zvláště manžela Geralda," uvedlo nakladatelství. "Je to zničující ztráta a my můžeme být jen vděční, že nám po sobě zanechala tak skvostné dílo," dodalo.

Světoznámá spisovatelka podle agentury DPA zesnula nečekaně. Její britský nakladatel řekl, že odešla "náhle, ale pokojně" v rodinném kruhu. Mantelová se dlouhodobě potýkala s endometriózou, což je gynekologické onemocnění. Způsobovalo jí bolest a únavu.

Proslula historickými romány a dostalo se jí mnoha poct. Bookerovu cenu, nejvýznamnější britské literární ocenění, získala v roce 2009 za román Wolf Hall z období vlády Jindřicha VIII. Popularitě díla, jež pokrývalo zhruba roky 1500 až 1535 a na které posléze navázaly další dvě knihy, pomohl i šestidílný seriál televize BBC.

Tři roky nato Mantelová tutéž sošku převzala podruhé za román Předveďte mrtvé. Dvakrát získat Bookera se jí podařilo jako první ženě a první autorce či autorovi z Velké Británie. Předveďte mrtvé se odehrávalo v rozmezí dvou let, ústředním tématem byly pád a poprava Jindřichovy druhé manželky Anny Boleynové. První a druhé knihy se celosvětově prodalo dohromady přes pět milionů výtisků, spočítala agentura Reuters.

V češtině dále vyšly romány Mantelové nazvané Za temnotou, Zavraždění Margaret Thatcherové a naposledy Zrcadlo a světlo, což je vrchol tudorovské trilogie. Zachycuje závěrečné čtyři roky života anglického státníka Thomase Cromwella, od stětí Anny Boleynové v květnu 1536 do Cromwellovy vlastní popravy v červenci 1540.

Podle anglisty Ladislava Nagye autorka stavěla na hlavu dosavadní pohled na tudorovské období. "Z Thomase Cromwella dělá ústřední postavu a rozhodně nepřejímá jeho stereotypní obraz. Naopak: na základě pečlivého studia pramenů zpochybňuje tradovaný narativ. Cromwella líčí jako mnohem zajímavějšího člověka, než bývá běžné," napsal o knize pro Aktuálně.cz.

Podle něj lze první díl trilogie číst jako úvod do anglické reformace, druhá je nejdramatičtější, třetí nejzamyšlenější. "Společně tvoří dokonalý celek a úchvatnou výpověď o zajímavé, dynamické a nebezpečné době," konstatoval Nagy.

Nakladatelství HarperCollins označilo Mantelovou za jednu "z největších anglických vypravěček tohoto století" a moderní klasičku.

Vystudovala práva na London School of Economics a Sheffieldské univerzitě, pracovala v sociálním oddělení léčebny dlouhodobě nemocných nebo jako obchodní zástupkyně. Psát začala poté, co pět let žila v jihoafrickém státě Botswana se svým manželem, geologem Geraldem McEwenem. Čtyři roky působili také v Saúdské Arábii, než se v polovině 80. let vrátili do Velké Británie. Později se s McEwenem rozvedli a znovu vzali. Mantelová debutovala románem Every Day is Mother's Day z roku 1985.