Tuhle knihu nespálíte. Atwoodová vydražila nehořlavý výtisk Příběhu služebnice

Za 130 tisíc dolarů, v přepočtu skoro tři miliony korun, vydražil aukční dům Sotheby's nehořlavý výtisk románu Příběh služebnice od Kanaďanky Margaret Atwoodové. Jak informovala televize CNN, smyslem bylo poukázat na přibývající cenzuru a zákazy knih v některých amerických školách.

Peníze dostane svaz spisovatelů PEN America. Prozaička s nakladatelstvím Penguin Random House nechaly vytvořit jediný nehořlavý výtisk slavné dystopie, za kterou byla Atwoodová roku 1985 nominována na Bookerovu cenu.

Dvaaosmdesátiletá spisovatelka kvalitu výtisku osobně demonstrovala na videu pomocí plamenometu. "Nikdy jsem si nemyslela, že se pokusím zapálit vlastní knihu a že se mi to nepodaří," konstatovala poté. Dodala, že plamenomet měla v ruce poprvé.

Nehořlavý výtisk Příběhu služebnice vypadá na první pohled jako jakákoli kniha tištěná na papíře, ve skutečnosti je však z niklových drátů, nerezové oceli, hliníku a nehořlavé tiskařské barvy. Vyrobily jej umělecké grafické studio The Gas Company a agentura Rethink.

Příběhu služebnice za éry prezidenta Donalda Trumpa zajistila obnovenou pozornost televizní adaptace od HBO. Knižní předloha se odehrává ve fiktivní budoucí Americe ovládnuté náboženskými fanatiky a ultrakonzervativci, kteří zastřelili prezidenta, zlikvidovali elitu, rozstříleli demonstranty, rozprášili justici, zavřeli univerzity a ženy uvrhli do patriarchátu, v němž se nesmí zamilovat, dělat vlastní rozhodnutí, číst, pracovat, ani mít majetek nebo přátele.

Aukce nehořlavého výtisku se konala toto úterý v New Yorku, výsledek literátku potěšil. "Otázky svobody projevu jsou horkými tématy debat a PEN je moudrým hlasem mezi všemi těmi výkřiky," poznamenává Atwoodová.

PEN klub v nedávné zprávě uvedl, že v knihovnách amerických škol bylo za posledních devět měsíců "zakázáno" 1145 knih. Výroční zpráva Americké knihovnické asociace uvádí, že loni bylo stížnostmi napadnuto nebo zcela vyřazeno takřka 1600 titulů.

Nejvíc se jich objevilo na černé listině na Floridě, v Pensylvánii, a vůbec nejvyšší počet v Texasu. Jeho guvernér Greg Abbott loni vyzval školské rady, aby ze škol odstranily knihy, jež považuje za pornografické.

"Ještě nikdy dříve nemizely 'závadné' tituly z polic amerických knihoven tak masově, jak se děje nyní," popsalo Aktuálně.cz, podle nějž zároveň sami zaměstnanci knihoven odstraňují svazky, které by je kvůli jejich odpůrcům dříve či později dostaly do potíží. A to včetně možných pokut, nebo dokonce vězení.

Příběh služebnice byl z některých knihoven též odstraněn kvůli sexuálnímu obsahu. Velké množství zákazů se týká titulů s problematikou lidí jiné barvy pleti nebo příslušníků skupiny LGBT. "Jde o soustředěné úsilí zabrzdit důsledky demografických a společenských změn tím, že chcete kontrolovat, jak to mladí lidé vnímají," řekla deníku Guardian Suzanne Nosselová, předsedkyně amerického PEN klubu.

Deborah Caldwell-Stoneová z Americké knihovnické asociace míní, že zakazování knih je projevem a součástí širšího společenského fenoménu. "Odráží to, co se právě teď v naší zemi děje. Vede se zde spor a debata, jakou společností chceme vůbec být," citoval ji list Washington Post.

Margaret Atwoodová připomíná, že Příběh služebnice už byl zakázán mnohokrát. "Doufejme, že nedojde na pálení ve velkém jako v románu Fahrenheit 451. Pokud ale ano, snad se ukáže, že některé knihy se spálit nedají, že se uchovají v utajení, tak jako se zachránily zakázané knihy v Sovětském svazu," dodává spisovatelka.