Pokračování Příběhu služebnice: Polemika s myšlenkou, že "tohle se u nás stát nemůže"

Když kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová přijela do Prahy pro Cenu Franze Kafky, vzkázala mladé generaci: nenechte se politiky odradit od studia humanitních oborů. Právě humanitní vzdělání člověka učí kriticky myslet, analyzovat příběhy. A zvlášť v éře falešných zpráv potřebujete poznat, které jsou pravé.

Před třemi roky na Margaret Atwoodovou v pražské Havlově knihovně stála fronta jako na rockovou hvězdu a studenti, které si dnes osmdesátiletá kanadská spisovatelka pro nedostatek prostoru posadila k nohám přímo na jeviště, vypadali nadšení. Nejvíc samozřejmě ve chvíli, kdy Atwoodová začala mluvit o svém bestselleru Příběh služebnice, knize z poloviny 80. let minulého století, které v éře Donalda Trumpa zajistila obnovenou pozornost televizní adaptace.

Teď v českém překladu Kateřiny Klabanové vyšla Svědectví, Atwoodové dlouho očekávané pokračování Příběhu služebnice. Anglické vydání vloni na podzim doprovodil galavečer v londýnském Národním divadle, půlnoční fronty před knihkupectvími, přísné embargo dokonce i pro porotce Bookerovy ceny, kterou pak Atwoodová skutečně získala. A to všechno se dělo kvůli knize, v jejímž jádru stojí právě víra v kritické myšlení.

Nová próza je stejně jako Příběh služebnice napsaná formou fiktivní zpovědi ze života v totalitní zemi, kterou příští generace najdou jako nějaký Deník Anne Frankové. Je to svědectví lidí, kteří čelili útlaku a nesměli kriticky myslet, přesto psali: protože věřili v lepší zítřky, spravedlnost, ve "vítězství pravdy a lásky". Psali z přesvědčení, že když se děje bezpráví, je nutné o něm podat pravdivou zprávu.

Rozdíly jsou dva. Příběh služebnice tvořila jediná taková zpověď a Atwoodová ji napsala v době, kdy alespoň část západního světa v pravdu a lásku věřila. Nový román Svědectví, odehrávající se zhruba 15 let poté, rozvíjí rovnou trojhlas, a to v době, kdy si čtenář patrně z každé západní země vzpomene na nějakou takovou "pravdu", zjevení, odhalení, které mělo vést k nápravě, ale nic nezměnilo. A nadto jeden ze tří románových hlasů tentokrát patří utlačovatelce, což čtenáře nutí ke kritickému odstupu: co když je tohle svědectví podvrh? Nelíčí se zrůda v lepších barvách, aby ze sebe smyla vinu? Co všechno nám neříká?

Svět Příběhu služebnice, v němž z rozhodnutí strany jedna kasta žen nosí modré šaty, druhá zelené a třetí červené, byl vždy barevný jako z obrázku. Dobro a zlo ale rozlišoval na černou a bílou. Teprve Svědectví dodává všechny nepříjemné odstíny šedé, které tak dobře znají pamětníci totalitních režimů.

Jednu milost, prosím

Tak tedy: jsme zpět v Gileadu, fiktivní budoucí Americe, kterou ovládli náboženští fanatici a ultrakonzervativci. Zastřelili prezidenta i členy Kongresu, zlikvidovali elitu, pozastavili platnost ústavy. Vyhlásili nouzový stav, rozstříleli demonstranty, rozprášili justici, zavřeli univerzity. A ženy uvrhli do totálního patriarchátu, v němž se nesmí zamilovat, dělat vlastní rozhodnutí, číst, pracovat, mít majetek či přátele. Nakonec přijdou i o jména.

Tahle totalita mužů a spolupracujících žen, ideologických pracovnic zvaných tety, kvůli klesající porodnosti redukuje ženy na biologickou funkci. V roli takzvaných služebnic jsou znásilňovány vlivnými muži a nuceny rodit jako na běžícím páse. Režim jim děti po narození odebírá a vychovává z nich oddané služebníky puritánské "vlády z boží milosti", postavené na překrucování bible a pronásledování každého, kdo se nějak vymyká, kdo samostatně myslí.

Mnoho gileadských reálií vylíčila Atwoodová už v Příběhu služebnice, nové Svědectví ovšem známý svět rozvádí. Dozvídáme se o pochodech smrti nebo novodobé podzemní železnici - tou kdysi v otrokářské Americe prchali černoši, zatímco teď podobnou sítí cest a úkrytů přes hory, bažiny, meandry řek a skalnatá pobřeží míří ženy do svobodné Kanady.

Nahlížíme do vztahů v gileadské dívčí škole, kde postavení žaček stoupá a klesá s tím, zda se v jejich rodině schyluje k porodu. Slyšíme nové písně o věšení zrádců na hrůzostrašnou Zeď. A protože Margaret Atwoodová má jemný smysl pro humor, dojde i na drobnosti jako názvy puritánských jídel - za všechny "boží milosti se sýrem".

Dvojznačná teta

Od Příběhu služebnice se události daly do pohybu. Gilead přitvrzuje v tlaku na Kanadu, aby rozprášila organizaci Mayday, pomáhající uprchlým služebnicím. Ty už kvůli celosvětovému odporu vůči uprchlíkům nemohou pokračovat do zahraničí. Texaská republika s Gileadem udržuje křehké příměří. Tajný agent Mayday v nejvyšších kruzích Gileadu se odmlčel a rebelii může zachránit jen nepravděpodobná dívka, která o to jako všichni pohádkoví hrdinové vůbec nestojí - přesto se musí vydat do srdce zlé říše.

Čtenář se to dozvídá ze dvou průběžně se střídajících hlasů dospívajících žen: jedné z totalitního Gileadu, kde se těší výsadnímu postavení, druhé ze svobodné Kanady, kde ji ovšem rodiče omezují v rozletu. Oba příběhy jsou plné tak zásadních zvratů, že nelze prozradit víc.

Že román Svědectví podává komplexnější obraz Gileadu než Příběh služebnice, je ovšem dílem třetího hlasu: kruté Lydie, "tety zakladatelky", nejmocnější ženy z nejmocnější kasty. Železná teta přežila všechny čistky, ustála všechny úskoky, na každého má kompro a teď rozehrává vysokou hru s odbojem na jedné straně a obávaným velitelem gileadské tajné policie na straně druhé. Ať už v tom čtenář vidí paralelu s někdejší československou StB, rumunskou Securitate nebo východoněmeckou Stasi, metody tety Lydie jsou povědomé.

Příběh - zahrnující odloučení matek a dcer, špionážní zápletku i dobrodružné akční scény - je o to pestřejší, že podobně jako se vypravěčka původního Příběhu služebnice vracela k událostem před změnou režimu, také teta Lydie měla předchozí život. Coby s uznávanou soudkyní, příslušnicí inteligence, s ní však puritáni po převratu udělali rychlý proces. S revolverem u týla teta vyměkla, podepsala spolupráci a možná zlomená strachem, možná zlákaná mocí přešla na stranu zla.

Atwoodová se jí noří do svědomí, jak hluboko to jen jde. "Člověk učiní první krok, a aby se zachránil před jeho důsledky, dělá další," obhajuje se teta. "K čemu je dobré, když se člověk z morálních principů vrhne před rozjetý parní válec a nechá se rozplácnout jako ponožka bez nohy?" ptá se později. Některé z jejích argumentů připomínají výpovědi bývalých nacistů v norimberském procesu. A jiné situaci lidí, kteří se s komunistickým režimem zapletli za okolností, jež těžko soudit.

Tetin příběh drží Atwoodová v dvojznačné poloze, aby v čtenáři střídavě vyvolával odpor a pochopení. Určitě je to záměr. A určitě je záměr i to, že teta do své zpovědi nezahrnuje zvěrstva, ze kterých ji usvědčoval původní Příběh služebnice. Nejen v tomto ohledu jsou čtenáři prvního dílu či diváci televizního seriálu zvýhodnění, byť Svědectví snadno přečte i ten, kdo zdejší svět dosud neznal.

Záplavy, požáry, tornáda

Příběh služebnice i Svědectví jsou antiutopie v duchu 1984, románu George Orwella. Zatímco ten ale zvýraznil praktiky Stalinova Sovětského svazu, Atwoodová při tvorbě Gileadu poslepovala totalitní praktiky z různých dob i částí světa, aby stvořila jakousi supertotalitu.

V archivech Torontské univerzity lze dohledat novinové výstřižky, kterými se inspirovala: zprávy o popravách a odloučení rodin v Severní Koreji, utlačování žen v Saúdské Arábii, čínské politice jednoho dítěte, Ceaușescově rumunském plánu na zvýšení porodnosti. Všechno, co v knize použila, se někdy někde stalo, tvrdí. "Už jsem měla dost toho, jak všichni opakují 'To by se tady stát nemohlo'," vysvětlila Atwoodová v Havlově knihovně na dotaz jejího ředitele a momentálně senátního kandidáta Michaela Žantovského, proč knihu napsala.

Atwoodová se narodila roku 1939 a právě vzpomínkami na druhou světovou válku argumentuje, proč se liberální demokracie může rychle zvrhnout v totalitu. "Nastanou-li příhodné okolnosti, kdekoli se může stát cokoli," řekla v Praze.

Stejné úvahy teď rozvíjí ve Svědectví, kde si právnička zatčená po převratu vyčítá slepou víru v systém ("Jak jsi, ty huso jedna pitomá, mohla uvěřit těm kecům o životě, svobodě, demokracii a právech člověka?").

Původní Příběh služebnice začala Margaret Atwoodová psát zkraje 80. let v Západním Berlíně, a tak za hrozivou gileadskou Zdí čtenář tušil předobraz té berlínské. Puritánská ideologie kořenila v tehdejších debatách o feminismu či potratech v reaganovské Americe, segregace obyvatel připomínala jihoarický apartheid, posílání lidí do kolonií zase uranové doly v tehdejším východním bloku - a módní časopisy propašované ze starého režimu byly tak trochu samizdat.

Po třiceti letech by tytéž narážky nefungovaly. Tak jako televizní adaptace lehce aktualizovala Příběh služebnice o novější technologie, i do knižního Svědectví teď autorka přidala současné motivy.

Velitelé Gileadu v nové knize záměrně rozdělují společnost, vlivní bílí muži se kryjí při svých pedofilních zločinech. Příznačně pro dnešní rozbouřenou dobu román začíná odhalení sochy, o níž čtenář tuší, že jednou bude svržena. A nakonec Atwoodová, dcera entomologa, dovypravuje i pozadí klimatické apokalypsy, která v Gileadu způsobila neplodnost: všechny ty chemikálie ve vodě a vzduchu, dioxiny z chemických zbraní, stárnoucí jaderné reaktory náchylné k haváriím a do toho "záplavy, požáry, tornáda, hurikány, sucha, nedostatek vody, zemětřesení".

Brát to s nadhledem

Na završení Příběhu služebnice, který měl otevřený konec, čekali čtenáři 34 let, ve světové literatuře neobyčejně dlouho. Bylo to déle, než když se Mark Twain po 18 letech vracel k příběhům Toma Sawyera, déle, než když John Updike oživoval Čarodějky z Eastwicku, a dokonce o rok déle, než jak dlouho se Joseph Heller vracel k myšlenkám Hlavy XXII. Rekord s 55 roky mezi prvním a druhým dílem drží snad Harper Leeová, autorka Jako zabít ptáčka.

Ten čas vnímání díla pozměnil. V 80. letech byl Příběh služebnice zaškatulkovaný jako sci-fi. Když o něm ve svých recenzích anglické a americké literatury pro rozhlasovou stanici Hlas Ameriky mluvil Josef Škvorecký, říkal, že mu při čtení mráz po zádech neběhal.

"Je to dobře napsaná, zábavná antiutopie, využívající módních a hodně přetřásaných protimužských invektiv feministického hnutí," konstatoval Škvorecký a zdůraznil, že zatímco Orwellovo 1984 brali čtenáři vážně, Příběh služebnice nemůže brát vážně snad ani sama Atwoodová.

Časy se mění. V dnešní době, rozhodně alespoň Americe vedené Donaldem Trumpem, antiutopie nabírá nové významy. Američtí kritici ji chápou jako varování před tím, co může nastat. Srovnávají to, jak vládci Gileadu rozeštvávají společnost, s tweety prezidenta Trumpa, nebo zdůrazňují motivy změny klimatu a hnutí #MeToo.

V mnoha zemích, kde nemají rovnoprávné postavení, ženy protestují v červených šatech a bílých čepcích služebnic.

Český čtenář, jehož se román Kanaďanky o nesvobodných Američankách prchajících do liberální Kanady bezprostředně netýká, si snad může dovolit nadhled. Číst Svědectví jako fikci, strašidelnou, ale stále pohádku. Nabrat z ní poznatky o změnách režimů, touze po moci a síle ideologie, ale hlavně si užít, jak je čtivě napsaná, jak se zprvu oddělené hlasy tří žen v závěru knihy propojí, jak je to do poslední chvíle napínavé.

Má povzbudivé vyústění a ještě svižnější tempo než Příběh služebnice. Byť obě ty knihy spojuje tatáž víra: že ve vědomosti je síla, že slovo přemůže i ten nejkrutější režim.

Margaret Atwoodová: Svědectví (Přeložila Kateřina Klabanová)

Nakladatelství Argo 2020, 396 stran, 448 korun