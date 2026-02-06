Přeskočit na obsah
Literatura

Švédská streamovací služba Spotify začne uživatelům prodávat tištěné knihy

ČTK

Švédská společnost Spotify, která je provozovatelem největší světové služby pro streamování hudby, začne uživatelům své aplikace kromě poslechu audioknih nabízet rovněž možnost kupovat si tištěné knihy.

Negeri,Sembilan,,Malaysia,-,March,20,,2018:,Picture,Of,The
Společnost Spotify začne uživatelům své aplikace kromě poslechu audioknih nabízet rovněž možnost kupovat si tištěné knihy. Foto: Shutterstock
Firma oznámila, že tištěné knihy bude prodávat ve spolupráci s internetovým knihkupectvím Bookshop.org.

Služba Spotify má po celém světě více než 700 milionů uživatelů. V poslední době však čelí rostoucí konkurenci ze strany rivalů, jako jsou Apple Music, Amazon Music či YouTube, a proto se snaží nabízet nové funkce.

Tištěné knihy začne Spotify již na jaře prodávat uživatelům ve Spojených státech a Británii. Uživatelé si budou moci prostřednictvím aplikace Spotify knihy objednat v internetovém knihkupectví Bookshop.org. Společnost Spotify pak za nákupy provedené přes svou aplikaci obdrží poplatek, napsala agentura Reuters.

