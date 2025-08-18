Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet

Osmé setkání s elitním konzultantem newyorské policie v oboru soudní kriminalistiky. Tentokrát Lincoln Rhyme usilovně pracuje na dopadení mezinárodně hledaného zločince, který horlivě shromažďuje nepotřebné digitální haraburdí i citlivá osobní data a rozhodně je nepoužívá v souladu s GDPR. S přispěním půvabné vyšetřovatelky Amélie Sachsové a ochotného mladého pochůzkáře Rona Pulaskiho Rhyme během pouhých tří dnů odhalí řadu šokujících informací o krádežích identity a odkryje rozsáhlou síť obchodů s ní. Usvědčí však i pachatele, jenž možná zná recept na dokonalou vraždu? Napínavý thriller pohrávající si s aktuálním tématem informací jako cenných a v některých případech i smrtících zbraní. Kdo má rád detektivní romány amerického spisovatele Deavera, v podání oceňovaného hlasového herce Jana Vondráčka si Rozbité okno určitě vychutná.