Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet

Petra Smítalová
před 1 hodinou
Pokud byste si rádi dopřáli nějaké kvalitní čtení, ale chybí vám čas, audiokniha může být řešení. Cestou do práce, v autě nebo ve vlaku, při úklidu, na procházce se psem nebo na dovolené, tam všude můžete poslouchat. A nemáte-li ještě vybráno co, podívejte se na náš výběr nových audioknih, které by vás rozhodně neměly zklamat. Stačí si jen zvolit žánr a ponořit se do příběhů, které vás pohltí.
Obálka audioknihy Rozbité okno.
Obálka audioknihy Rozbité okno. | Foto: OneHotBook

Jeffery Deaver: Rozbité okno (OneHotBook)

Osmé setkání s elitním konzultantem newyorské policie v oboru soudní kriminalistiky. Tentokrát Lincoln Rhyme usilovně pracuje na dopadení mezinárodně hledaného zločince, který horlivě shromažďuje nepotřebné digitální haraburdí i citlivá osobní data a rozhodně je nepoužívá v souladu s GDPR. S přispěním půvabné vyšetřovatelky Amélie Sachsové a ochotného mladého pochůzkáře Rona Pulaskiho Rhyme během pouhých tří dnů odhalí řadu šokujících informací o krádežích identity a odkryje rozsáhlou síť obchodů s ní. Usvědčí však i pachatele, jenž možná zná recept na dokonalou vraždu? Napínavý thriller pohrávající si s aktuálním tématem informací jako cenných a v některých případech i smrtících zbraní. Kdo má rád detektivní romány amerického spisovatele Deavera, v podání oceňovaného hlasového herce Jana Vondráčka si Rozbité okno určitě vychutná.

