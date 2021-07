Posledního Kunderu vydal dřív než ostatní. Zemřel italský spisovatel Calasso

Ve věku 80 let po dlouhé nemoci zemřel italský spisovatel Roberto Calasso, který od roku 1971 vedl milánské nakladatelství Adelphi. K jeho autorům patřil také Čech žijící ve Francii Milan Kundera.

Kunderův poslední román Slavnost bezvýznamnosti vydalo Adelphi na podzim 2013 v italském překladu. Francouzský originál následoval až v dubnu 2014, český překlad Anny Kareninové se objevil vloni. Adelphi publikovalo celé Kunderovo dílo.

Calassa mohli zdejší čtenáři poznat díky jeho knihám K. o Franzi Kafkovi nebo Svatba Kadma s Harmonií, které v novém tisíciletí přeložili Zdeněk Frýbort a Alena Hartmanová. Autor a nakladatel také roku 1999 navštívil Festival spisovatelů Praha.

O jeho úmrtí v noci na sobotu informovala agentura AP s odkazem na italská média. "S odchodem Roberta Calassa ztratila italská knižní kultura jeden ze svých pilířů," uvedl tamní ministr kultury Dario Franceschini.

Vyhlášený literární čtvrtletník Paris Review v roce 2012 přirovnal Calassův význam k literární instituci a Adelphi nazval "nejprestižnějším italským nakladatelstvím". Redaktor Jonathan Galassi z amerického Farrar, Straus & Giroux považoval Calassa za "jednoho z největších evropských poválečných nakladatelů" a zároveň plodného autora s hlubokou představivostí a vhledem.

Florentský rodák roku 1962 patřil k zakladatelům nakladatelství Adelphi Edizioni, které se původně zaměřovalo na díla filozofa Friedricha Nietzscheho. Od roku 1971 firmu Calasso vedl, roku 1999 se stal předsedou její správní rady a před šesti lety společnost koupil, aby zabránil jejímu převzetí větším nakladatelským domem Mondadori, doplňuje agentura Reuters.

Při vydávání knih nehleděl na jejich komerční potenciál, nýbrž na to, zda říkají něco podstatného, shrnuje AP. Kromě Milana Kundery publikoval díla Jorgeho Luise Borgese, Georgese Simenona, Thomase Bernharda, Ingeborg Bachmannové nebo třeba italského teoretického fyzika Carla Rovelliho. Ten na svého nakladatele vzpomněl v článku pro deník Corriere della Sera.

"Carlo, četl jsem, co jste napsal, a líbilo se mi to. Když napíšete něco, co vám přijde důležité, pošlete mi to. Nemyslete na to, jestli se to bude prodávat, ale jestli máte co říct. Já to vydám," řekl Rovellimu. "Co víc si člověk může od svého nakladatele přát?" dodal Rovelli, podle něhož byl Calasso vyhlášený tím, jak pečlivě se o své autory staral. To mu právě italský fyzik oplatil, když se jeho knihy Sedm krátkých přednášek z fyziky prodalo přes 300 tisíc výtisků.

Calasso byl též plodný autor, k jeho nejznámějším dílům patří Ka zabývající se indickou mytologií nebo Svatba Kadma s Harmonií z roku 1988, inspirovaná pro změnu mytologií řeckou. Autor v ní podle dochovaných záznamů převypravuje starořecké mýty i pověsti.

Ve zvláštní literární skladbě střídá komentář s poetickým vyprávěním. Jednotlivé kapitoly nejsou označeny názvem a kniha neobsahuje jmenný rejstřík. Text díky tomu působí jako nepřerušené pásmo pověstí o Evropě unesené Diem a o Kadmovi, jenž místo své sestry Evropy nalezne budoucí manželku Harmonii.

"Mýty jsou vyprávění, která se nikdy nestala, ale jsou tu vždy. Vše, co v životě děláme, co prožíváme, je součástí mýtů," řekl Calasso v rozhovoru pro Lidové noviny, když roku 1999 navštívil pražský Festival spisovatelů. "Bylo by chybné pohlížet na mýty z našeho dnešního pohledu a stavu poznání a přikládat jim různé interpretace, protože mytologické příběhy jsou samy o sobě prostředkem poznání," věřil.