Pohled do duše prokletého básníka. Vyšla unikátní románová biografie Paula Verlaina

Rumunský spisovatel Octavian Soviany a český překladatel Jiří Našinec se osobně poznali v roce 2019 na Měsíci autorského čtení v Brně. Vzájemná spřízněnost vyústila v Našincovo odhodlání přeložit Sovianyho rozsáhlý románový cyklus Lelian, který vznikal v letech 2019 až 2025. Celkem čítá tři tisíce stran a u nás bude vycházet postupně v šesti svazcích. První s názvem Mladý bolestín je už v prodeji.
Apokryfní autobiografie, nazvaná podle anagramu hrdiny a vypravěče Paula Verlaina (Pauvre Lelian), zrcadlí Sovianyho vášnivé zaujetí „prokletým básníkem“ a dějinami: kombinací historických faktů s fikcí stvořil umělcův jedinečný portrét na pozadí 19. století. Podařilo se mu přesvědčivě vylíčit jak jeho život a literární kariéru, tak i rodinné, sociální a politické prostředí, v němž vyrůstal a žil.
„Z mého pohledu byl Verlaine rozpolcený mezi protichůdnými touhami a ideály, slabý, a uvnitř jakoby zlomený. Měl dobré i špatné stránky, z nichž nakonec převážily ty horší. Ze svého skandálního života se vykoupil prostřednictvím poezie,“ myslí si o svém hrdinovi Soviany, jenž verlainovským cyklem definitivně potvrdil svoji pozici jednoho z nejvýznamnějších současných rumunských prozaiků.
Text autenticky oživuje dobovou Francii i Verlaina
„Spisovatel s porozuměním sleduje básníkův vnitřní život, jeho nejistotu, úzkosti a váhání, neustálé kolísání mezi pohodlnou existencí měšťáka, kterou může mít, a intenzivním, spontánním životem literární bohémy, po němž v hloubi duše touží,“ komentuje dílo Jiří Našinec, laureát nejprestižnějších oborových cen.
Díky dokonalé imitaci jazyka a dobové mentality působí Sovianyho text jako zapomenutý rukopis; autenticky oživuje Francii 19. století, kdy se země proměnila z monarchie v moderní republiku a prošla zásadní průmyslovou i kulturní revolucí.
Cyklus je rozdělen do šesti svazků: Mladý bolestín (Micul saturnian, 2019), Nalodění do Kythéru (Îmbarcarea către Cythera, 2020), Opilý koráb (Corabia beată, 2022), Faunova hlava (Capul de faun, 2022), Pasáček z Arden (Un păstoraș din Ardeni, 2024) a V předpeklí (Între limburi, 2025).
Mladý bolestín není příběh se šťastným koncem
Zatímco Rumuni v prosinci 2025 přivítali závěrečný díl, u nás nyní vydal Malvern v překladu Jiřího Našince první svazek s názvem Mladý bolestín. Ten je přirozeně věnován Verlainovu dětství a dospívání. Čtenář se tu současně seznámí i s tehdejším vnímáním ženy, očekáváními společnosti či s životem v internátech. Autor přibližuje léta Lelianova školního života, líčí jeho první milostné zážitky, jak homosexuální, tak heterosexuální, jeho první kroky v literatuře, první kontakty s pařížskými literárními kruhy, a zároveň vypovídá o záludné přítomnosti smrti. Není to příběh se šťastným koncem, nýbrž příběh o krušném osudu, který se hluboce vtiskne do čtenářovy paměti.
„Verlainovy vztahy s lidmi v bezprostředním okolí měly velký význam nejen pro jeho formování, ale i pro strukturu vyprávění. Vazby s rodiči, přátelství, sexuální zkušenosti s chlapci i s dívkami, tím vším je budován hrdinův profil v prvním svazku. Je obdivuhodné, jak Octavian Soviany spojuje básníkův domácí prostor s veřejným a politickým prostorem té doby. Obdivuji také šíři autorových faktografických znalostí, jak čtivě Verlaina zasadil do historického kontextu – například prusko-francouzské války, obléhání Paříže či Pařížské komuny,“ vysvětluje Jiří Našinec.
„Naším cílem je vydat cyklus kompletní,“ říká Jakub Hlaváček, majitel nakladatelství Malvern. „Zda se to podaří, záleží na chuti českých čtenářů koupit si první svazek. Každý díl má průměrně 550 stran, což je pro nakladatele velký finanční i redakční závazek.“
