Podporuje bojkot. Spisovatelka Rooneyová zakázala překlad své knihy do hebrejštiny

Bestsellerová irská spisovatelka Sally Rooneyová odmítla poskytnout práva na překlad svého nového románu do hebrejštiny, protože podporuje kulturní bojkot Izraele a nesouhlasí s jeho přístupem vůči Palestincům.

Třicetiletá autorka bestsellerů Rozhovory s přáteli a Normální lidi, které v češtině publikovalo Argo, letos vydala očekávaný třetí román Beautiful World, Where Are You (Kam se poděl ten nádherný svět). Vypráví o milostném čtyřúhelníku a společenských rozdílech.

K Izraeli, kde její první dvě knihy vydalo nakladatelství Modan, je dnes spisovatelka otevřeně kritická, vysvětluje britský deník The Times. Když Modan kontaktoval agentku Rooneyové, aby získal smlouvu na další překlad, agentka oznámila, že autorka podporuje hnutí pro bojkot Izraele, a proto překlad do hebrejštiny neschvaluje, dodává izraelský list Haarec.

Třicetiletá Rooneyová v létě se stovkami dalších umělců podepsala dopis, který vyzval k mezinárodní izolaci Izraele. Stalo se tak poté, co při květnových bojích proti palestinskému hnutí Hamás zemřelo v Pásmu Gazy přes 250 lidí včetně desítek civilistů.

Signatáři napsali, že je třeba přerušit "obchodní, ekonomické a kulturní vztahy" s Izraelem. Ten obviňují z apartheidu, etnických čistek, masakrů či kolonizace, jak napsali. "Izraelská vláda a policie kryjí či přímo aktivně podporují vraždění, zastrašování a násilné vyvlastňování," stojí v dopisu.

Ten rovněž kritizuje evropské vlády, které dle signatářů podporují cenzuru myšlenky palestinské solidarity. V závěru listu autoři odmítají, že by se kritika Státu Izrael rovnala antisemitismu či rasismu.

Kromě Rooneyové prohlášení podepsali spisovatelé Yann Martel, Jonathan Lethem a Naomi Kleinová, herci Viggo Mortensen, John Cusack, Stellan Skarsgård a Susan Sarandonová, režiséři Asif Kapadia a Ken Loach, fotografka Nan Goldinová, básníci Ocean Vuong a Anne Carsonová, hudebníci Roger Waters, Brian Eno, Tom Morello a Marianne Faithfullová nebo kapela Rage Against the Machine.

Deník The Times of Israel připomíná, že Sally Rooneyová není první literátka, která odmítla publikovat v hebrejštině. Před devíti lety se stejně zachovala Američanka Alice Walkerová, která zakázala překlad svého románu Barva nachu.

Rooneyová se v posledních letech stala jednou z nejsledovanějších autorek mladé generace, její romány jsou úspěšné u kritiky i čtenářů.

"Obě prózy mají podobnou náplň: mladí studenti či absolventi Trinity College, Rooneyové vrstevníci, tu více, tu méně řeší sebe sama, bojují s vlastní naivitou, původem, kostlivci ve skříni a vzdělávacími institucemi, snaží se zapadnout do té nejlepší sociální bubliny, a předně hledají opravdovou lásku," popsalo v recenzi Aktuálně.cz.

Třetí román vyšel v září a hned se vyhoupl na první příčku žebříčku bestsellerů deníku The New York Times.

Podle předešlé knihy Rooneyové nazvané Normální lidi vznikl stejnojmenný televizní seriál, v Česku ho vysílala HBO. "Výrazná kamera pomáhá intenzivnímu psychologickému dramatu dokonale navodit jak adolescentní snílkovství a rozcitlivělosti, tak klaustrofobní pocity stísněnosti a deprese," uvedlo Aktuálně.cz.