Mezi finalisty Mezinárodní Bookerovy ceny jsou Gospodinov a Maryse Condé

Finalisty letošní Mezinárodní Bookerovy ceny pro nejlepší knihy přeložené do angličtiny se stali spisovatelka z francouzského ostrova Guadeloupe Maryse Condé, Bulhar Georgi Gospodinov nebo katalánská autorka Eva Baltasar. V úterý to oznámila porota vedená francouzskou autorkou Leilou Slimani. Vítěz bude znám 23. května.

Finalisty, kteří vzešli z širší nominace 13 knih, pořadatelé představili na Londýnském knižním veletrhu. Podle Leily Slimani se šestice vybraných uchází o cenu s knihami, které jsou "odvážné, podvratné a v dobrém slova smyslu zvrhlé", jak řekla. "Všechny v sobě mají jistou záludnost. Také cítím, že jde o velmi smyslné knihy, ve kterých je důležité téma těla," doplňuje šéfka poroty, sama známá spisovatelka.

Pořadatelé upozorňují, že poprvé se do finále dostaly romány přeložené z bulharštiny a katalánštiny.

Pětapadesátiletý Georgi Gospodinov byl nominován za prózu Time Shelter (Úkryt před časem). V ní se psychiatr snaží uklidnit své pacienty trpící demencí tak, že pro ně vytváří místa připomínající minulost. Čtyřiačtyřicetiletá Eva Baltasar zaujala románovou love story Boulder, která sleduje milostný příběh dvou žen na Islandu.

Známá karibská autorka Maryse Condé je v 86 letech nejstarší uchazečkou o Mezinárodní Bookerovu cenu, román The Gospel According to the New World (Evangelium podle Nového světa) přeložil do angličtiny její manžel Richard Philcox.

Korejec Čchon Mjong-kwan může uspět s románem Whale (Velryba), jenž v originále vyšel před 20 lety. Obsahuje prvky magického realismu a vypráví o mladé ženě, která chce postavit kino vizuálně připomínající velrybu. Devětačtyřicetiletá Mexičanka Guadalupe Nettel v knize Still Born (Mrtvě narozený) sleduje osudy dvou nejlepších kamarádek, jež sdílejí averzi k mateřství, a jedna z nich otěhotní. Posledním finalistou je spisovatel Patrick Armand-Gbaka Brede alias Gauz z Pobřeží slonoviny s debutovým románem Standing Heavy o životě migrantů, kteří do Francie přišli nelegálně.

Vítěz se svým překladatelem získají 50 tisíc liber, v přepočtu asi 1,3 milionu korun. Mezinárodní Bookerova cena je sesterským oceněním známější Bookerovy ceny. Loni ji získala indická spisovatelka Gítáňdžali Šrí za román Tomb of Sand.