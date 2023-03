Magnesia Litera rozšířila záběr o detektivky či fantasy, poprvé může uspět Rom

Třiatřicet knih má šanci získat prestižní cenu Magnesia Litera. Poprvé je mezi nimi romský autor, konkrétně Patrik Banga, a prvně také pořadatelé udělí ocenění ve třech žánrových kategoriích. Naopak zanikla sekce pro blog roku. "Dobrých blogů ubývá, výběr byl čím dál menší a literární kvalita také trochu slábla," oznámil ve středu pořadatel a kritik Pavel Mandys.

Vítězové budou oznámeni 17. dubna na Nové scéně Národního divadla v přímém přenosu České televize. Už v předvečer, tedy 16. dubna, organizátoři rozdělí tři nová žánrová ocenění: Litery za detektivku, fantastiku a humoristickou knihu.

Část publika si stěžovala, že Magnesii Literu dostávají jen náročnější tituly, a ne to, co čte širší veřejnost, přiznává Pavel Mandys. "Detektivka v české literatuře poslední dobou zažívá velmi dobré období, píše spousta mladých autorů, žánrově je to pestré," zdůvodňuje literární kritik novou kategorii. "Už nevycházejí takové trochu zastydlé detektivky, jaké se psaly ještě počátkem století, autoři už také nemají pocit, že by psali jakkoliv pokleslý či oddechový žánr, naopak do něj vtahují vše od politiky po společenské problémy," dodává. Literu za detektivku mohou získat Jana Jašová s psychologickým thrillerem Znič to jméno, František Šmehlík za seversky laděnou Šelmu a David Urban s detektivní prózou Hra o přežití.

V kategorii fantastiky může uspět mimo jiné Vilma Kadlečková s osmým dílem ságy Mycelium, první Literu za humoristickou knihu mají šanci získat například Martin Mach Ondřej a Lela Geislerová za soubor komiksových minipříběhů Zen žen nebo autor užívající pseudonym Vladimír Nezdvořák. "Humoristická literatura dlouhá léta bývala typickým projevem české literatury, od Jaroslava Hašky přes Karla Poláčka po Zdeňka Jirotku. Řekli jsme si, že vyzveme porotu, aby se podívala, zda také v současnosti dokáže najít knihy tohoto typu," objasňuje Mandys.

Fakt, že žánrové ceny nebudou zahrnuty do hlavního večera, ale vyhlášeny o den dříve v Knihovně Václava Havla, obhajuje poukazem na dřívější praxi hudebních cen Anděl. Ty všechna ocenění sjednotila do jednoho galavečera až poslední roky. Andělé tím reagovali na kritiku, že žánry jako jazz nebo folk vydělují a přispívají k jejich izolaci od hlavního proudu.

Na polovinu byl letos snížen počet nominací na Literu za prózu. Tu mohou získat tři tituly, prvním je Vypravěč od Anny Bolavé. "Porota ocenila, že autorka dost změnila vypravěčskou techniku, a přitom zachovala sugestivní jazykovou výbavu," poznamenává Pavel Mandys. Druhý nominovaný je Život po Kafkovi od Magdalény Platzové, román inspirovaný osudem Felice Bauerové, někdejší snoubenky Franze Kafky. "Nevypráví však o jejich vztahu, ale o tom, co se s Felicí Bauerovou dělo poté, zejména ve 30. letech, kdy musela s rodinou uprchnout přes Švýcarsko do USA. Spisovatelka Platzová, která žila v USA a dnes pobývá v Lyonu, v knize částečně tematizuje i svůj osud," doplňuje Mandys.

Třetí knihou nominovanou na Literu za pŕozu je pak soubor povídek Čistý, skromný život od Viktora Špačka. "Jsem rád, že se do výběru dostal žánr povídek, který je v českých knihkupectvích vždy otloukánek," poznamenává Mandys.

Literu za poezii může obdržet mimo jiné Miloš Doležal za osobně laděnou sbírku Jana bude brzy sbírat lipový květ. "Píše v ní o své ženě, která zemřela, cituje její sny, které si pamatuje. Je to taková elegie o životě s ní, o její smrti, o tom, co autor zažívá poté," přibližuje Mandys. Dalšími nominovanými jsou Petr Hruška za sbírku Spatřil jsem svou tvář, která užívá plavbu portugalského mořeplavce Fernãa de Magalhãese jako metaforu lidského dorozumívání a poznávání, nebo Alžběta Stančáková s novinkou Čačak. Ta dle poroty se "zdrcující autentičností" rozvíjí témata jako tělesnost, konečnost lidského života, samotu či nesrozumitelnost.

V kategorii nakladatelský čin porota nominovala mimo jiné nakladatelství Torst za dlouholeté vydávání spisů Jana Zábrany. Šanci získat Literu za naučnou literaturu má kupříkladu filozofka Tereza Matějčková s knihou Kdo tu mluvil o vítězství?, cenu za publicistiku mohou získat Martin Rychlík s Dějinami lidí nebo religionista Jan Fingerland za Hebrejky. "Všechny nominované texty unikají úzce vymezené charakteristice žánru publicistika, některé mají blíž k odborné literatuře, jiné například k literárním reportážím. Především ale dokážou jevy, které jsou univerzální, představit v nějakých lokálních rozměrech," shrnuje za porotce literární teoretička Blanka Činátlová.

K favoritům na Literu za objev roku bude patřit Patrik Banga s titulem Skutečná cesta ven. Dle pořadatelů jde o první nominaci romského autora v historii ceny.

Organizátoři letos zavádějí čestnou cenu pro osobnosti, jejichž práce není přímo spojena s vydáváním knih - jmenuje se Cena Magnesia za přínos knižní kultuře. Nebude mít porotu ani nominace, kandidáty navrhnou přímo členové pořádajícího spolku Litera a také vyberou držitele.

Nominovaní autoři budou ze svých knih číst v Knihovně Václava Havla nejprve 22. a 29. března, posléze 5. a 12. dubna. Přesný program organizátoři teprve oznámí.

Cílem Magnesie Litery je propagace kvalitní literatury. Ocenění má také efekt na prodeje. Kniha novináře Pavla Klusáka Gott: Československý příběh, která loni získala hlavní cenu i Literu za publicistiku, přesáhla bestsellerovou hranici 10 tisíc prodaných výtisků. Po asi osmi tisících prodaných od vydání do vyhlášení nominací se následně prodalo dalších přibližně osm tisíc výtisků, celkové číslo se tedy vyšplhalo k 16 tisícům výtisků.