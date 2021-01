Knihobot: 50 milionů za použité knihy? Chceme je vracet do oběhu, Viewegha máme tuny

Roční obrat 50 milionů za knihy z druhé ruky není utopie, už jsme dál, pořád jsme v zisku. Jestli mladí nevědí co dělat, ať si založí antikvariát, trh tu je, ale nikdo neví, co s tím. Chceme zamezit plýtvání a vracet knihy do oběhu, říká Dominik Gazdoš, zakladatel on-line antikvariátu Knihobot. Čím je kniha zvláštnější, tím může být dražší. Viewegha máme tuny a nikdo to nechce, dodává.

