Knihkupectví otevřela, lidé chodí. Návrat k tržbám před krizí ale nikdo nečeká

Knihkupectví Horová, které v Palackého ulici v Náchodě funguje přibližně 70 let, za první hodinu a půl po pondělním opětovném otevření navštívily téměř dvě desítky zákazníků. Zájem měli hlavně o beletrii, říká majitelka Alice Horová.

"Na začátek to vypadá velmi dobře, je to lepší, než jsem očekávala. Lidé docela chodí. Je to zatím srovnatelné jako před tím. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat," říká Horová.

Knihkupectví, podobně jako některé další obchody, dnes mohlo znovu otevřít po nuceném uzavření kvůli pandemii nového typu koronaviru. V obchodech ale platí přísnější hygienická pravidla. "Lidé jsou milí, přejí nám, ať to zvládneme. Kupují hlavně beletrii a také detektivky," popisuje Horová.

Přestože knihkupectví v Náchodě funguje desítky let, je zavedené a nachází se na pěší zóně v centru města, návrat k předkrizovým tržbám v brzké době majitelka nečeká. "Lidé si teď budou rozmýšlet, za co peníze utratí. I na knižním trhu jsou už problémy, nakladatelé mají finanční potíže. Vydání některých titulů se posune, některé vůbec nevyjdou, nabídka tak bude menší," dodává Alice Horová.

Knihkupectví zavřela v polovině března z rozhodnutí vlády. "Jsme tu od roku 1990 a od té doby jsme takhle dlouho zavřeno nikdy neměli, nic takového nepamatuji. Existenčně nás to ohrožuje, už na to padly všechny moje úspory," dodává.

Teď se Horová snaží získat státní příspěvek na částečnou úhradu mezd, takzvaný kurzarbeit, a jako živnostník také jednorázový příspěvek 25 tisíc korun coby kompenzaci dopadů krize. Přestože žádosti už podala, zatím nic neobdržela.

Očekávání v Jihlavě

Také v jihlavském knihkupectví Jitka bylo v prvních dvou dnešních hodinách po otevření celkem živo. Zákazníci kupovali romány i odbornou literaturu. Knihy poptávané zákazníky prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailu se majitelka Jitka Křivánková snažila shánět v předstihu.

"Pro mě to byl docela šok, když jsem musela mít zavřeno takovou dobu," říká Křivánková. Knihkupectví na rohu ulic Komenského a Dominikánská v centru má od roku 1991. Prodává tam sama. Jak uvedla, přestože musí být v obchodě od rána do večera, po kontaktu se zákazníky se jí stýskalo. "Protože já celý život dělám v obchodě, v knihách," vysvětluje.

Pro drobné živnostníky podle Křivánkové může být nečekané dlouhé zavření obchodů i likvidační, pokud neměli rezervu. Sama propad v prodeji zatím překonala. "Aspoň doufám, uvidíme, jak to půjde dál. Nikdo nemůže předpokládat, v téhle situaci, když se otevře, že se do těchto malých obchodů lidé nahrnou," říká. Podporu, kterou jako živnostnice od státu už dostala, použila na úhradu některých poplatků.

Zákazníci v jihlavském knihkupectví najdou připravenou dezinfekci i jednorázové plastové rukavice. Lidé, kteří přišli po ránu, byli opatrní a knihami bez rukavic nelistovali. Například jedna starší paní přišla objednat knihu vnučce k narozeninám. Další zákaznice koupila dvě knihy o jihlavských kostelech. Jak řekla, předtím si je chodila vyhlížet do výlohy.

Knihkupectví se dnes otevřela po celém Česku. Za běžný provoz označuje toto pondělí prodavačka v knihkupectví Barvič a Novotný.

Síť Knihy Dobrovský přivítala zákazníky v sedmi obchodech, ve dvou zmenšila prodejní plochu. "Plexiskla u pokladen nyní řešíme a jejich umístění zvažujeme," uvedl marketingový ředitel společnosti Adam Pýcha. Zákazníci se podle něj budou vracet postupně, regulace jejich počtu nebude tak nutná.

"Většina našich prodejen má prodejní plochu pod 200 metrů čtverečních, ve čtyřech případech, u patrových prodejen, ji budeme upravovat," dodává mluvčí dalšího řetězce, knihkupectví Kanzelsberger, Jana Kmuníčková.

Situace v Liberci

V nejznámějším libereckém knihkupectvím Fryč se dnes původně chystali otevřít jen částečně, po posledním rozhodnutí vlády však zjistili, že mohou být v provozu kompletně. Pocity má majitel knihkupectví Martin Fryč rozporuplné.

"V jednom ohledu je to pro nás dobrá zpráva. Jsme rádi, že můžeme otevřít celý obchod. Na druhou stranu, když se intenzivně připravujete na nějaký režim, ale pak se dozvíte, že je vše jinak, to je zvláštní. Jako kdyby nikdy nepodnikali," říká Fryč. "V souladu s nařízeními budeme všichni v rouškách, budeme dodržovat dvoumetrové rozestupy a bude to samá dezinfekce. I to plexisklo už máme," avizoval už před pondělkem.

Knihy mezi lidi se Martin Fryč snažil distribuovat i předchozí skoro měsíc a půl, kdy muselo být knihkupectví zavřené.

"Tržby až na nulu se naštěstí nedostaly díky e-shopům. To by bylo jinak opravdu zlé, protože už za březen, kdy tři pětiny měsíce šly úplně pryč, jsme museli vyplatit mzdy," říká Fryč. Pro svých osm zaměstnanců žádá peníze z programu Antivirus na náhradu mzdy. Po uzavření klesly tržby knihkupectví asi na desetinu. "A pak to pomalu stoupalo někam zhruba ke čtvrtině," odhaduje.

Knihy nabízel Fryč přes e-shop. "Pak jsme brzo přidali rozvoz nových knih, kdy rozvážím knížky dvakrát do týdne po Liberci a okolí," dodává Fryč, který takto funguje tři týdny a považuje to za dobrou zkušenost.

"Je strašně příjemné se s těmi lidmi, byť v roušce a na vzdálenost dva metry, setkat tímto způsobem," dodává. V rozvážení chce pokračovat i po otevření knihkupectví, a to kvůli seniorům i dalším, kteří z nejrůznějších důvodů musejí zůstat doma a nedostanou se do města.