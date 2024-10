Hitmaker s hebkým hlasem. Do Prahy se vrátí Lionel Richie, dojde i na Hello

Jemným hlasem a sladkými R&B hity, které dostal do popových hitparád, proslul americký soulový zpěvák Lionel Richie. V rámci evropského turné nazvaného Say Hello To The Hits se po 13 letech vrátí do pražské O2 areny, kde vystoupí 6. července příštího roku.

Vstupenky v cenách od 1790 korun budou v prodeji od pátku, informovala pořádající agentura Live Nation.

Lionel Richie, jenž v červnu oslavil pětasedmdesátiny, odstartoval kariéru před více než půlstoletím. V roce 1968 ještě při studiích jako začínající zpěvák a saxofonista stál u zrodu kapely Commodores, která chtěla zopakovat úspěch známějších Jackson Five.

Skupina se zprvu věnovala tanečnímu funky, Richie ji ale postupně nasměroval k soulu. V 70. letech patřili Commodores k nejúspěšnějším americkým sestavám.

Na sólovou dráhu se hudebník vydal začátkem následující dekády. Podle kritiků tehdy dobře vycítil nálady hudebního trhu a do branže vnesl chytlavou melancholii. Svými melodickými hity konkuroval třeba Michaelu Jacksonovi. Ne všechny zpíval sám, například jeho Lady se v podání Kennyho Rogerse už roku 1980 dostala na první místo americké hitparády.

O rok později dosáhl stejného úspěchu Richieho duet Endless Love se zpěvačkou Dianou Ross, načež roku 1982 následovalo debutové sólové album.

Druhá deska Can't Slow Down z roku 1983 vynesla Richiemu i hit Hello, podle nějž se jmenuje aktuální turné. Následující rok účinkoval na závěrečném ceremoniálu Letních olympijských her v Los Angeles, což mu přineslo další fanoušky.

Absolutní vrchol Richie zažil v roce 1985 i díky slavné písni We Are The World, kterou složil s Michaelem Jacksonem a jež v podání dvou desítek interpretů odstartovala kampaň na pomoc Africe postižené hladomorem. Za vznikem songu, jehož se prodalo přes 20 milionů kusů, se ohlíží letošní dokumentární film nazvaný Nejhvězdnější noc popu. Premiéru měl na festivalu Sundance, později debutoval v čele tabulky sledovanosti videotéky Netflix.

Celosvětově dodnes Lionel Richie prodal přes 125 milionů desek a získal mnoho cen včetně Oscara, Zlatého glóbu nebo čtyř Grammy. Američané jej v poslední dekádě vídali mimo jiné jako porotce pěvecké soutěže American Idol. V roce 2022 byl uveden do Rokenrolové síně slávy. Loni v květnu účinkoval jako hlavní hvězda na hradě Windsor při korunovačním koncertu u příležitosti korunovace krále Karla III.

V Česku dosud Lionel Richie koncertoval dvakrát, poprvé roku 2007 v tehdejší Sazka areně a znovu pět let nato na stejném místě, tou dobou už zvaném O2 arena. Zvedl ji ze sedadel hity Hello, All Night Long nebo Say You, Say Me. "Zaznělo skoro všechno, co ho proslavilo jako zpěváka funky skupiny Commodores v sedmdesátých letech, mistrovské balady z osmdesátých let i několik popových hitů z posledního dvacetiletí," napsal kritik Josef Vlček v Hospodářských novinách.

Podle něj Richie úžasně dovede vystihnout, co se skrývá za banalitami, a dát obsah i těm nejobyčejnějším slovům. "Není divu, že jeho nejsilnější zbraní jsou balady. Předvedl sice i několik řízných skladeb, ale posluchači si vychutnali především pomalé písně," dodal recenzent.

Video: Singl Hello od Lionela Richieho