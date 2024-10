Zazpívá hity z 90. let. Hvězdou festivalu Metronome bude Alanis Morissette

Kanadská zpěvačka Alanis Morissette, která míchá alternativní rock s popovými postupy a hluboce osobními písněmi, bude hvězdou příštího ročníku festivalu Metronome Prague. Skladatelka a textařka zazpívá také své hity Thank U, Ironic nebo You Oughta Know z 90. let minulého století, informovali v pondělí pořadatelé. Osmý ročník akce se uskuteční od 19. do 21. června na pražském Výstavišti.

Alanis Morissette letos oslavila padesátiny. "Je to světová hvězda, která svými písněmi zásadně ovlivnila celou jednu generaci posluchačů i muzikantů. Její živá vystoupení jsou mimořádný zážitek, svědčí o tom i skvělé recenze a ohlasy fanoušků po jejím letošním turné v USA," říká David Gaydečka, ředitel festivalu. Na něm už vystoupili Sting, Iggy Pop, Liam Gallagher, David Byrne nebo kapely Kraftwerk a Jamiroquai. Předprodej vstupenek na příští ročník Metronomu začne tento pátek 25. října na webu. Související Recenze: Věci nejsou jako dřív. Bob Dylan v Praze odehrál tři různé koncerty V Česku zazpívá Alanis Morissette po 13 letech. Poprvé přijela roku 1999 na pražský festival Jam, Pražané ji pak mohli vidět ještě roku 2008 v Kongresovém centru. Naposledy před 12 lety byla hostem festivalu Colours of Ostrava. Rodačka z Ottawy proslula nahrávkou Jagged Little Pill z roku 1995, kterou si koupilo přes 30 milionů lidí a získala Grammy pro album roku. Autorka s ní vyrazila na devatenáctiměsíční turné. Poté však utekla do Indie a věnovala se józe. "Nechala jsem kariéru kariérou a žila si svůj život," svěřila se žena, kterou časopis Rolling Stone označil za "královnu naštvaných alternativních rockerů". Dnes má Alanis Morissette na kontě 10 alb včetně letošního meditativního projektu The Storm Before the Calm. Dosud získala sedm cen Grammy, Brit Award i dvě nominace na Zlatý glóbus. Nabyla i zkušenost s filmem, v komedii Dogma z roku 1999 se po boku hvězd Bena Afflecka a Matta Damona představila v roli Boha. Ztvárnila také lesbu v jednom dílu seriálu Sex ve městě, na Broadwayi ji znají z provokativní hry Vaginální monology. Video: Singl Ironic od Alanis Morissette Videoklip ke skladbě Ironic od Alanis Morissette má jen na YouTube více než čtvrt miliardy přehrání. | Video: Warner Music Group