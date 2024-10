Po sedmi letech v Praze. Lenny Kravitz přiveze úspěšnou show z Colours

Zopakovat úspěch z festivalu Colours of Ostrava, jehož byl letos hlavní hvězdou, se v české metropoli příští rok pokusí americký zpěvák a kytarista Lenny Kravitz. Své nejnovější album nazvané Blue Electric Light představí 12. března v pražské O2 areně, oznámila agentura Live Nation.

Vstupenky za cenu od 1690 korun bude možné koupit v sítích Ticketmaster a Ticketportal od středečního rána. Šedesátiletý umělec se do hlavního města vrátí po sedmileté pauze. Naposledy na stejném místě koncertoval v létě 2018. V rámci aktuálního turné dále navštíví londýnské Wembley nebo pařížský stadion La Défense Arena.

Lenny Kravitz spojuje rock s funkem, reggae, soulem či R&B, přičemž své hudbě dává zastřešující tvar blízký pop-music. V letech 1999 až 2002 čtyřikrát za sebou získal cenu Grammy, čímž vytvořil dosud nepřekonaný rekord.

Pochází z rodiny bahamské herečky a židovského televizního producenta, jméno dostal po strýci z otcovy strany, jenž padl v korejské válce.

Kravitz vyrůstal na newyorském Manhattanu pod vlivem hudebního vkusu svých rodičů, kteří poslouchali R&B, jazz nebo klasickou hudbu. V pěti letech začal hrát na bicí, později zpíval v chlapeckém sboru a chodil na střední školu v Beverly Hills podobnou té z populárního televizního seriálu. V patnácti odešel z domova a začal bydlet s přáteli.

V roce 1978 jej přijali na hudební školu. První hit Let Love Rule vydal o 11 let později. Na stejnojmenné debutové album už nahrál většinu nástrojů sám, což dělá na mnoha deskách dodnes. Hned po vydání debutu začal dostávat nabídky předskakovat na koncertech osobností jako Toma Pettyho, Boba Dylana nebo Davida Bowieho, než se postavil po jejich bok a sám se stal vyhledávanou hvězdou.

K jeho největším hitům patří skladby It Ain't Over 'Til It's Over, Are You Gonna Go My Way nebo Fly Away, které zahrál také letos na festivalu Colours of Ostrava. Vidělo jej tam zhruba 50 tisíc lidí, díky čemuž se jednalo o jeho dosud největší koncert v Česku. "Na Kravitze se nechodí ani kvůli proslovům, ani textům písní. Důležité je, že mu to pořád hraje a zpívá," napsalo Aktuálně.cz, podle nějž téměř dvouhodinová show vrcholila smrští hitů.

