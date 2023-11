Vítání na letišti točila skrytá kamera. Láska nebeská se po 20 letech vrací

Vánoční klasikou snadno a rychle

Jedním z důvodů popularity Lásky nebeské, kterou natočil Richard Curtis a již česká kina poprvé uvedla 20. listopadu 2003, může paradoxně být to, že jejím tématem nejsou přímo Vánoce.

Když Bruce Willis ve Smrtonosné pasti likvidoval teroristy během vánočního večírku, mohlo se to odehrávat kdykoli, a pořád by to byl podobně dobrý film ve svém žánru. Stejně tak Láska nebeská, kde se mnoho párů zamotává do svých vztahových kolotočů, by mohla fungovat jindy. Pracuje nicméně s krásou vánočního Londýna - a ještě významněji s poselstvím, že poslední svátky roku jsou o lásce.

"Když to nemůžu říct o Vánocích, kdy jindy? Patřím jen vám," píše ve filmu asistentka v podání Martine McCutcheon anglickému premiérovi hranému Hughem Grantem. A ten se vzápětí postaví americkému prezidentovi ztvárněnému Billym Bobem Thorntonem - ne z politických důvodů, ale právě kvůli lásce ke své podřízené.

Richard Curtis, novozélandský rodák s českými kořeny, byl do té doby známý jako scenárista Čtyř svateb a jednoho pohřbu nebo Notting Hillu. V roce 2003 jako svůj debut natočil snímek, jehož představitelé působí jako skuteční lidé a jenž se nebojí si do Vánoc i lehce cynicky kopnout. Dokonce je plný i jiných než pohádkových konců, byť v něm zároveň účinkují nejlepší britští herci své doby, od Liama Neesona přes Emmu Thompson či Alana Rickmana po Hugha Granta a Colina Firtha.