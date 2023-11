Sblížení dvou osamělých duší. Ve filmu si předají čísla na papíru, který odvane vítr

Takový svět nemůže existovat nikde jinde než ve filmech Akiho Kaurismäkiho. Posmutnělí hrdinové se potulují po továrnách a barech, mlčky pijí, v rukou drží staré mobily, z rádia je přitom slyšet komentář k současné válce na Ukrajině. A všude po zdech visí plakáty děl starých mistrů kinematografie. Finský režisér svou novinkou potvrzuje, že je dávno jedním z nich.

Snímek Karaoke blues, jímž se Kaurismäki po 12 letech vrátil do hlavní soutěže festivalu ve francouzském Cannes a získal tam cenu poroty, od čtvrtka promítají česká kina. Nijak nevybočuje z tvorby nejslavnějšího, dnes šestašedesátiletého finského autora. Ten proslul melancholickými sociálními pohádkami, v nichž většinou vystupují nejnuznější lidé z okraje coby svébytní novodobí rytíři.

I když: novodobí? Součástí kouzla Kaurismäkiho filmů je to, že se odehrávají v přiznaně umělém světě, kde koexistují staré kulaté americké vozy, blues a rokenrol i současné geopolitické dění.

I když: rytíři? Tvůrce propůjčuje hrdinům zvláštní důstojnost, ba až ušlechtilost, ačkoli jsou to často přinejmenším alkoholici a tak jako protagonista jeho novinky, dělník jménem Holappa, neváhají přihnout si kořalky přímo na pracovišti.

Holappa občas vysedává se starším kolegou po karaoke barech a mlčky přihlíží, jak prošedivělý elegán okouzluje dámy svým domněle hvězdným hlasem. Jedna z nich, podobně mlčenlivá, skromná, až asketická bytost jménem Ansa, se však zakouká do Holappy. A to je vlastně celé. Kaurismäki po většinu snímku sleduje pozvolné sbližování dvou osamělých duší. A ne náhodou po zdech barů, pracovišť i kin visí plakáty starých melodramatických filmů či tvorby Roberta Bressona.

Karaoke blues působí, jako kdyby hollywoodské melodrama natočil právě otec minimalistické "čisté" kinematografie Bresson, který neuznával přehnané herectví a protagonisty nechával jen pobývat před kamerou.

Podobně v Kaurismäkiho filmu existují Holappa a Ansa, mlčky. Čísla mobilních telefonů si předávají na útržcích papíru, které pochopitelně odvane vítr - jen kamera se za nimi ohlédne v detailu, jenž nepatří do světa současné kinematografie.

Režisér si hraje se starým a novým, z tichých scén vykřesává geniální etudy prostoupené jemným humorem, který však udeří se silou dávného gagu. Stačí, když milenci vyrazí do kina - na co jiného než na poslední titul Jima Jarmusche Mrtví neumírají. Kamera chvilku pozoruje hrdiny, kterak sledují herce Billa Murrayho a Adama Drivera zápasící se zombie. Už v tom se mísí komika s něčím až nečekaně něžným.

Pak ale finský tvůrce dorazí publikum lakonickým výjevem před biografem. Dva náhodní diváci se vypotácí ven, první poznamená: připomnělo mi to Godarda. A druhý: mně zase Deník venkovského faráře. Je to absurdní i krásné. Skoro by se chtělo zvolat: proč by dělník ze slévárny nemohl sledovat a ocenit díla velikánů francouzské kinematografie? U Kaurismäkiho nic takového nezaskočí.

Odzbrojující samozřejmost, s jakou sochá své zdánlivě nepravděpodobné, ale přitom tak potřebné světy, se zjevně jen tak nevyčerpá. Svým 18. snímkem asi fanoušky nepřekvapí. Ale ta směs sveřeposti, vtipu a sentimentu dosud neztratila na síle.

Málokdo dnes dovede natočit tak na dřeň ořezaný film o lásce, který se navíc se současnou geopolitickou situací vypořádá jedinou větou: "Zas*aná válka!" A to přitom stačí, je to jasné, přesné, razantní, ale nepodbízivé gesto.