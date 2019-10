Zemřel uznávaný dirigent a houslista Břetislav Novotný, bylo mu 95 let

Ve věku 95 let tento týden zemřel někdejší dirigent Jihočeské filharmonie, zakladatel Kvarteta města Prahy a houslista Břetislav Novotný. Dnes to potvrdil houslista Václav Hudeček. Uznávaný hudebník Novotný působil jako sólista Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, byl dirigentem Sukova komorního orchestru Praha a Jihočeské komorní filharmonie i primáriem Kvarteta města Prahy.

S Kvartetem města Prahy koncertoval ve 43 zemích a pořídil soubornou nahrávku Dvořákova kvartetního díla. Souborně provedl a pro Supraphon natočil též kompletní sólové sonáty a partity Johana Sebastiana Bacha.

Václav Hudeček oceňuje, že Novotný byl "úžasný" primarius Pražského kvarteta, v komorní hudbě muzikant světových kvalit i jedinečný dirigent. Spolupracoval s mnoha komorními orchestry.

"Byl vynikající sólista, jako jeden z mála nahrál komplet Bachových sonát a partitur pro sólové housle. Dokonce specifickým způsobem interpretoval mnohozvuky, které se v barokním smyčci daly hrát i při dlouhých notách, že měly tři, čtyři tóny. S moderními smyčci se to obchází a on vymyslel specifický způsob, jak udělat iluzi drženého čtyřhlasového tónu," říká Hudeček.

"Hrál to netradičně, ale krásně, dokonce to provedl v Rudolfinu, ve dvou večerech, všech šest sonát zpaměti. Hlavně to byl nesmírně skromný, slušný člověk, byl to z té starší generace můj nejmilejší kolega, jaké jsem v životě poznal," dodává.

Břetislav Novotný letos 24. ledna oslavil 95. narozeniny. Byl zakladatelem, primáriem a vedoucím Kvarteta města Prahy, které působilo v letech 1955 až 2001. Jak uvedl server klasikaplus.cz, s tímto souborem, známým ve světě jako Prague String Quartet, procestoval opakovaně Evropu, Severní a Jižní Ameriku, Asii a Austrálii.

V letech 1972 až 1990 byl Novotný uměleckým poradcem Pražského komorního orchestru a v letech 1991 až 1993 Sukova komorního orchestru. Od roku 1988 do roku 2007 působil coby dirigent Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích.