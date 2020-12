Za Brnem kometa. Filharmonie natočila koledu, doprovází ji klip ze zasněženého města

Zatím jediný den letošní zimy, kdy v Brně napadl sníh, využila tamní filharmonie k natočení videoklipu. Doprovází novou vánoční píseň nazvanou Za Brnem kometa.

Filharmonie Brno klip v zasněženém předvánočním městě natočila v noci ze 3. na 4. prosince.

"Hned jsme toho využili a natáčeli od odpoledne do čtyř hodin do rána následujícího dne," popisuje ředitelka orchestru Marie Kučerová. Nad ránem už sníh prakticky zmizel, protože od večera sněžení přecházelo v déšť. "Ale věděli jsme, že to musíme dotočit," doplňuje mluvčí Kateřina Konečná.

Hudbu ke koledě Za Brnem kometa složil Petr Jirák, který je tubistou filharmonie. Text dodal Jan Krajčírovič. Doprovod natočila Filharmonie Brno pod taktovkou svého amerického šéfdirigenta Dennise Russella Daviese.

Zpívají členky sboru Kantiléna, který působí při filharmonii, sbormistrem byl Michal Jančík. Kantiléna se nahrávala na osmkrát, vždy po pěti zpěvačkách, v brněnském Besedním domě. V klipu účinkují Štěpánka Romová a Jaroslav Tomáš, režíroval Vojtěch Kába.