Šantánová zpěvačka miluje knížete. Liberecké divadlo uvádí Čardášovou princeznu

Čardášovou princeznu, jednu z nejslavnějších a nejúspěšnějších operet maďarského skladatele Emmericha Kálmána, na program po 18 letech zařadilo liberecké divadlo. "Říká se, že na světě neuplyne jediná minuta, aniž by na pódiu, v televizi, v rádiu nebo na pódiu nezazněla Kálmánova melodie. Téměř se stoprocentní jistotou to budou melodie z Čardášové princezny," tvrdí dramaturgyně Lenka Dandová.

Divadlo F. X. Šaldy uvede Čardášovou princeznu tento pátek 16. a znovu v neděli 18. prosince, nejbližší reprízy následují 27. prosince a 28. ledna.

Operetu, která měla světovou premiéru ve Vídni roku 1915, režíruje Magdalena Švecová. "Doposud jsem se věnovala spíše opernímu, tanečnímu a vzácně i činohernímu repertoáru," přiznává. Kálmánovo dílo si však zamilovala. "Zejména proto, že se dokážu vžít do duše ženy, která je jako zpěvačka ze šantánu sice všemi obdivována, jakmile však zhasnou reflektory jeviště, její hodnota je měřena světlem všedního dne a společenským nastavením. Patří všem a vlastně nikomu," popisuje.

V příběhu hvězda budapešťského kabaretu, zpěvačka a tanečnice Sylva Varescu, okouzlí mladého vídeňského knížete Edwina. Sylva má však odjet na turné do USA. Aby tomu kníže zabránil, nabídne jí manželství. Zároveň od jeho rodičů přichází oznámení, že jej zasnoubili se sestřenicí Anastázií. Od toho se odvíjí série nedorozumění a komických momentů.

Ze dvou tváří Sylvy je její představitelce Miroslavě Časarové bližší ta intimnější. "Je to ta obyčejná holka, která je strašně nešťastná z toho, že ona, šantánová zpěvačka, se zamilovala do knížete. A co teď s tím má dělat, když se to k sobě nehodí. Tato Sylva je mi bližší než ta Sylva v lesku světel, ale myslím, že jsem si našla cestu k oběma," uvedla Časarová, která alternuje s Terezou Mátlovou. V roli Edwina se budou střídat Josef Moravec a Dušan Růžička.

Inscenaci diriguje Josef Kurfiřt. "Čardášová princezna je veselá, s pozitivním koncem, ovšem obsahuje zároveň mnoho hudebních čísel, která rozjásaná rozhodně nejsou," říká. "Skladatel dokázal prakticky každému valčíku vtisknout jinou emoci. Od veselých a slavnostních až po melancholické nebo vyloženě hluboce smutné," popisuje dirigent.

Pestrost podle něj z díla dělá stálici operetního repertoáru. "Kálmán nám v této operetě servíruje jeden hit za druhým a myslím, že posluchač si je zamiluje všechny. Jsem přesvědčen, že žádný návštěvník neodejde, aniž by si cestou domů broukal některou z melodií, které během představení uslyší," dodává Josef Kurfiřt.