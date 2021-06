Praha chce v srpnu vypsat architektonickou soutěž na budovu Vltavské filharmonie

Hlavní město v polovině srpna vypíše mezinárodní architektonickou soutěž pro podobu nové filharmonie na Vltavské. Návrh by měl být znám v květnu příštího roku, projekt má být hotov v roce 2025. Celkově bude budova stát 6,1 miliardy korun, z toho 4,9 miliardy mají tvořit stavební náklady a zbytek náklady na vytvoření projektu.

"Zájem soutěžit předběžně potvrdilo 23 zahraničních ateliérů a také celá řada tuzemských. Očekáváme skvělou účast a nadčasové návrhy, které posunou již tak bohatou architekturu Prahy ještě o stupeň výše," uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD řekl, že stavba bude obrovským podnětem a pobídkou pro hudební kulturu i hudební život celé země. "Jsme připraveni se podílet na této stavbě, máme připraveno memorandum, a já osobně pokládám tuto věc za nezbytnost," prohlásil.

Porota bude mít 11 hlasujících členů a zasednou v ní například architekti Josef Pleskot a Michal Sedláček. "Jednáme i s dalšími významnými architekty," řekl primátorův náměstek Petr Hlaváček z TOP 09. Podle něho půjde také o zahraniční jména. V porotě dále zasednou zástupci města jako Hřib, Hlaváček, starosta Prahy 7 Jan Čižinský z hnutí Praha sobě nebo vedoucí projektového týmu filharmonie a architekt Martin Krupauer.

Přispěje stát i investoři, věří Praha

Na takzvané skicovné a odměny pro zapojená studia dá město 18 milionů korun. Celkem bude soutěž a první část přípravy projektové dokumentace stát 750 milionů korun, následné fáze mají vyjít na dalších 450 milionů korun. Zapojení státu a případných soukromých investorů nastane až po zahájení stavby, se kterým se počítá v roce 2027. Hotovo by podle navrženého harmonogramu mělo být v roce 2031.

Zapojení soukromých peněz doporučila analýza, kterou si město nechalo vypracovat. Memorandum o spolupráci, jež město plánuje podepsat s ministerstvem kultury, zahrnuje také možnost vypsání veřejné sbírky na stavbu. Podle ministra Zaorálka zatím není jasné, kolik peněz stát na stavbu dá. "O konkrétních částkách se v tuto chvíli ještě mluvit nedá," řekl. Zopakoval nicméně, že spolufinancování státem považuje za nezbytné.

V nové filharmonii by měly sídlit Česká filharmonie a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Budova má mít tři sály - koncertní pro 1800 diváků, menší pro komorní hudbu s kapacitou 700 míst a multifunkční pro ostatní žánry a typy akcí až pro 500 lidí. Areál by měl být otevřen celodenně a nabídnout vedle kulturních prostor také kavárny či restaurace. Starosta Prahy 7 Čižinský dodal, že by zde měly sídlit i sbory a další komunitní aktivity. Ředitel Městské knihovny Tomáš Řehák uvedl, že by se sem mělo přesunout hudební oddělení knihovny.

Další velké investice budou nutné do úprav nyní nevyužívané oblasti, například do dopravní infrastruktury a podobně. Magistrát pro takzvaný brownfield Holešovice-Bubny, kde se lokalita pro filharmonii nachází, připravuje územní studii. Počítá se tam mimo jiné s rozsáhlou bytovou výstavbou.

Diskuse o stavbě velkého koncertního sálu v Praze se vedou desítky let. Nejvíce se řešilo vhodné místo. Sál mohl v 90. letech minulého století vzniknout na Letné, kde se později uvažovalo také o výstavbě Národní knihovny podle návrhu architekta Jana Kaplického. Japonští investoři chtěli stavbu věnovat České filharmonii ke 100. výročí. Tehdejší ministr kultury Milan Uhde a primátor Milan Kondr jejich nabídku odmítli.