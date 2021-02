Praha by mohla mít budovu filharmonie v roce 2032, má stát šest miliard korun

Příprava nové budovy pražské filharmonie na Vltavské bude stát 750 milionů, samotná stavba pak dle hrubých odhadů dalších 5,3 miliardy korun, oznámil v pondělí náměstek pražského primátora Petr Hlaváček z TOP 09. Představil první studii, kterou město na toto téma nechalo zpracovat.

Mezinárodní architektonickou soutěž na projekt by vedení magistrátu rádo vypsalo letos, příprava má trvat čtyři a půl roku.

Zpracování studie proveditelnosti město zadalo loni u dánské architektonické kanceláře Henning Larsen. V pondělí ji schválili radní. Další na řadě je architektonická soutěž na návrh budovy. Podle harmonogramu by se na přelomu let 2025 a 2026 mohlo začít se soutěží na stavební firmu a v roce 2032 by budova mohla stát, pokud vše půjde bez průtahů.

Ze studie podle Hlaváčka vyplynulo, že by sál mělo vlastnit město nebo jím ovládaná společnost. Areál může vytvořit až 4000 pracovních míst a dosáhnout roční návštěvnosti okolo 600 tisíc osob. V budově by měl sídlit alespoň jeden orchestr. Filharmonie by podle doporučení architektů měla mít tři sály - koncertní pro 1800 diváků, menší pro komorní hudbu s kapacitou 500 míst a multifunkční pro ostatní žánry a typy akcí s kapacitou až 700 osob.

Náklady na provoz by mělo být možné pokrýt příjmy z pronájmů sálů a komerčních prostor, jako jsou obchody, kavárny a restaurace.

Celkové odhadované náklady asi 6,1 miliardy korun mají zahrnovat venkovní plochy a podzemní parkoviště. Město již podle Hlaváčka jedná o možnosti spolufinancování projektu ze strany státu. "Je to jeden z úkolů, který mám, připravit memorandum s ministerstvem kultury," řekl náměstek.

Člen komise rady pro přípravu sálu Martin Gross řekl, že schválením studie byla dokončena první fáze, která začala před asi deseti lety podpisem memoranda mezi tehdejším vedením města a Spolkem pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze.

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský z hnutí Praha sobě míní, že stavba je důležitá pro kultivaci oblasti kolem Vltavské. "Všichni víme, že Vltavská je skutečně takovou jizvou na tváři města. A nová filharmonie tuto jizvu pomůže zacelit," říká.

Pražští zastupitelé loni na podzim schválili vyřízení změny územního plánu, která má stavbu umožnit. Kromě koncertního sálu chce město řešit i navázané změny okolí metra Vltavská, jako je doprava na Hlávkově mostě, podjezd pod železniční tratí nebo nový výstup z metra. Město připravuje územní studii pro celou oblast takzvaného brownfieldu Holešovice-Bubny, kde počítá s rozsáhlou bytovou výstavbou.

Diskuse o stavbě velkého koncertního sálu v Praze se vedou desítky let. Nejvíce se řešilo vhodné místo. Sál mohl v 90. letech minulého století vzniknout na Letné, kde se uvažovalo také o výstavbě Národní knihovny podle návrhu architekta Jana Kaplického. Japonští investoři chtěli stavbu věnovat České filharmonii ke 100. výročí. Tehdejší ministr kultury Milan Uhde a primátor Milan Kondr nabídku odmítli.