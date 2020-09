Než začne na Vltavské koncert filharmonie, projdete se podél řeky a dáte si večeři v areálu Pražské tržnice. Z bodu A do bodu B se dostanete pěšky nebo pohodlně na kole. Alespoň to slibují představitelé Prahy, kteří berou proměnu Bubnů jako prioritu. Na výstavě "Praha zítra? Pražské priority" je to jeden z 25 projektů, které zásadně změní tvář města. Podívejte se i na další.

Výstavu Pražské priority pořádá Centrum architektury a městského plánování. Celkem představuje 25 projektů, které do dvaceti let změní tvář města. "Ukazují nám vnitřní rezervy města a jeho potenciály. Nabízí základní vizi rozvoje hlavního města Prahy směrem k sebevědomé metropoli, která zvyšuje kvalitu života svých obyvatel, stejně jako ulic, náměstí, veřejných prostor a dopravních

spojení," říká k výstavě Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.