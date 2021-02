Podcast Na dotek: Myšlenky na úspěch vedou dirigenta špatně, říká Macek

Muž, jehož životní příběh se stal předlohou pro známý hollywoodský snímek Hotel Rwanda, stanul před soudem. Rwandské úřady jej obžalovaly z podpory terorismu, uvedla agentura AP. V době občanské války v Rwandě Paul Rusesabagina využil svého postavení manažera prominentního hotelu, aby zachránil přes tisíc uprchlíků. Za to mu byla udělena prezidentská medaile USA. Muž žil od roku 1996 v exilu, za nevyjasněných okolností se ale objevil ve Rwandě loni v létě.

Rusesabagina před soudem zdůraznil, že je belgické národnosti, a zpochybnil jurisdikci soudu. To žalobce odmítl tvrzením, že se muž nikdy nevzdal občanství své rodné země. Rusesabaginovi příbuzní se bojí, že se ve Rwandě nedočká spravedlivého procesu ani dostatečné právní pomoci.

Obhájci tvrdí, že Rusesabagina byl do Rwandy unesen. Organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch také mluví o "vynuceném zmizení". V srpnu loňského roku se muž ztratil v Dubaji a pár dní poté byl dopraven do Rwandy na palubě letadla, které údajně směřovalo do Burundi. Bývalý hoteliér, který je také velkým kritikem stávajícího prezidenta Paula Kagamého, žil od roku 1996 v exilu ve Spojených státech a v Belgii.