Na dno oceánu. Liberecké divadlo poprvé za 137 let uvádí operu o lovcích perel

Opera Lovci perel od francouzského skladatele Georgese Bizeta bude první novinkou divadelní sezony v Liberci. Na hlavní scéně Divadla F. X. Šaldy má premiéru tento pátek. Autorova druhá nejznámější opera se v repertoáru liberecké scény, jež existuje 137 let, dosud neobjevila.

"Můžeme se domnívat proč. Jedna z odpovědí je, že ta opera má extrémně náročné pěvecké obsazení," vysvětluje dirigent a vedoucí opery Martin Doubravský.

Vhodné představitele našel až po letech hledání. Aktéry příběhu jsou dva přátelé, lovci Zurga a Nadir, kteří se stávají soky v lásce ke kněžce Leile.

Zurgu v Liberci zazpívá slovenský barytonista Pavol Kubáň, jehož alternuje polsko-ukrajinský barytonista Andrij Škurhan. Lovce Nadira zpívá tenorista bulharského původu Sergej Kostov a kněžku sopranistka Lívia Obručník Vénosová.

Diváci by z opery měli mít lepší zážitek než dřív díky rekonstrukci hlediště, jež stála více než čtyři miliony korun a skončila před několika dny. Díky stržení nepůvodních tapet se výrazně zlepšila akustika.

"Zvuk je opravdu překrásný, změna je veliká a myslím, že to pocítí i ten nejnahluchlejší divák. Protože ta emoce, kterou opera přináší, je tady ještě více umocněná," říká dramaturgyně opery Linda Keprtová. S ní souhlasí pěvkyně Vénosová. "Lepší je to nejenom pro nás, ale myslím, že i pro naše diváky," doplňuje představitelka kněžky.

Georges Bizet, který žil v letech 1838 až 1875, je známý především operou Carmen. Lovce perel zkomponoval na libreto Eugéna Cormona a Michela Carrého. Světovou premiéru měli v roce 1863.

Na českých jevištích jsou uváděni málokdy, i když jejich součástí je známá tenorová árie Je crois entendre. "To se říká, že je jedna z vrcholných árií pro tenor," podotýká Kostov. Z nastudování měl obavy. "První myšlenka byla, bože to nezvládnu," vzpomíná. Podle šéfa opery Doubravského to ale zvládl skvěle.

Opera diváka přenáší do světa dávných potápěčů na ostrově Cejlon, tedy dnešní Sří Lance, kteří se nořili za perlami na dno oceánu. Romantický příběh se odehrává na pozadí tradičních rituálů před započetím lovu. "V Lovcích perel nalézáme geniální melodičnost okořeněnou přídechem exotiky, dokonale barvitou instrumentaci, monumentální sborové scény," vypočítává Doubravský.

Představení režíruje Ladislava Košíková. "Za mou režijní snahou je stále především touha, aby zdánlivě jednoduchý příběh odhalil své linie jinotajů a symbolů, které dovedou odkrývat tajemství přesahující lidské chápání skrze víru člověka v božské síly, magii rituálů a zákonitostí přírody," naznačuje.

Lovci perel jsou na programu Divadla F. X. Šaldy tento pátek a neděli, další reprízy se konají 16. a 29. září a 9. a 25. října.