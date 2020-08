Šéfdirigent Villaume: Zrušení čínského turné orchestru PKF byl smutný příběh

Vztah mezi hudbou a společností se stane tématem nové koncertní sezony orchestru PKF - Prague Philharmonia, která začne 14. října v pražském Rudolfinu programem s díly Ludwiga van Beethovena a Bohuslava Martinů.

Podle francouzského šéfdirigenta českého tělesa Emmanuela Villauma je příkladem propojení hudby se společností Beethovenova Symfonie č. 3 Es dur, původně věnována Napoleonu Bonapartemu.

Když se Napoleon rozhodl říkat si císař, Beethovena to rozčílilo a symfonii nazval Eroica. "Historická postava ve velmi problematické době v Evropě mu byla inspirací," připomíná Villaume.

O vztahu hudby a společnosti se orchestr přesvědčil v loňské sezoně, kdy mu čínské úřady odložily turné, stejně jako zrušily vystoupení dalších pražských těles. Důvodem zřejmě bylo prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), že městská rada chce ze sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem odstranit bod, kterým česká metropole uznává jednotnou Čínu.

"To je velmi smutný příběh, zasáhlo to PKF, ztratili jsme hodně peněz. Není to jen o penězích, ale i tom, že čínské publikum bylo připraveno o koncerty," konstatuje Villaume.

"Když v tématu sezony hovořím o vztahu hudby a společnosti, nemá to nic společného s politikou. Míním tím politiku ve filozofickém slova smyslu, z řeckého polis - město, tedy správa obce společnosti," pokračuje. Podle něj mají hudba a kultura klíčovou roli, která pomáhá reflektovat, jaké je žít vedle sebe v jedné společnosti. "A když je hudba rukojmím malého či velkého politického boje, tak pak myslím, prohrávají všichni," doplňuje šéfdirigent.

PKF v sezoně 2020/2021 uvede 35 koncertů v pěti koncertních řadách. Zůstává Lobkowicz abonmá, což je abonentní řada rozvíjená se šlechtickou rodinou Lobkowiczů, zahrnující kromě koncertů prohlídku uměleckých sbírek v jejich paláci nebo pohoštění šéfkuchařem. Dále orchestr chystá orchestrální a komorní cyklus, soudobou hudbu a koncerty pro děti. "Doufáme, že situace kolem pandemie koronaviru dovolí uskutečnit celý naplánovaný program. V této době ale musíme být flexibilní, protože situace se mění velmi rychle," přiznává Villaume.

Orchestr chce rovněž představit několik zahraničních umělců. Může se ale stát, že někteří kvůli zhoršené pandemické situaci nebudou moci přijet do Česka. "Máme plán A, plán B i plán C. Jsme si vědomi, že mohou nastat komplikace a že například nebudou moci přijet lidé ze zemí mimo schengenský prostor. Situaci proto monitorujeme, diskutujeme s umělci o tom, jaké mají osobní plány," popisuje Villaume.

V nové sezoně měl orchestr PKF absolvovat vícero zahraničních turné. Některé akce z léta a z počátku podzimu jsou ale již zrušené a podle Villauma je příliš brzo odhadovat, jaká bude situace na jaře 2021.

"Koncerty jsou bohužel to poslední, co se v takové situaci povoluje. Někdo říká, že restaurace a stadiony se mohou otevřít dříve, ale já osobně myslím, že kultura je naprosto nezbytná, protože potřebujeme nasytit nejen naše žaludky, ale také naše duše. Doufám, že toto se také bude brát v úvahu, až se budou opět stanovovat priority v případě zhoršení epidemické situace," uzavírá Emmanuel Villaume.